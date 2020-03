„Tady v Turecku to teprve všechno začíná. Dorazilo to k nám, zatím to ale není až v takové míře. Máme přerušenou ligu i tréninky, každý se připravuje doma,“ hlásil se Filip Novák prostřednictvím YouTube kanálu tatínka Pavla během soboty.

Kromě toho fotbalového narušil zákeřný virus také Novákův soukromý život. V posledních dnech měl v Trabzonu vůbec poprvé hostit svou rodinu.

„Mamce s taťkou to asi není přáno, měla poprvé přiletět i babička. Chtěl jsem jim ukázat, jaké to tady máme, chtěl jsem jim ukázat stadion a všechno okolo. Bohužel, dva dny před příletem jsem letenky zrušil, udělali jsme jen dobře, protože pak to celé propuklo.

V Turecku už kvůli nemoci COVID-19 přišlo o život více než sto lidí. Opatření tamní vlády pochopitelně zastavila také sportovní dění v zemi, přestože turecká liga byla jednou z posledních aktivních soutěží. I proto v klubu předčasně ze strachu před nákazou skončil Nigerijec John Obi Mikel.

„Je to takové zvláštní, ale musíme to respektovat. Čeká nás první testování, které nám poslali z Istanbulu. Všechny nás otestují, pokud by někdo byl pozitivní, bude to horší, museli by nás všechny poslat do karantény. Doufám, že vše bude v pořádku,“ věří Filip Novák.

Podle informací Deníku testy všech hráčů nakonec byly negativní.

PROCHÁZKY PO PLÁŽI

Obránce Trabzonsporu situaci prožívá podobně jako jeho kamarádi a příbuzní v Česku. Na luxusní večeři do oblíbeného podniku si s přítelkyní Kateřinou nezajdou.

„Restaurace jsou zavřené, obchody jsou zavřené. Jediné, co je otevřené, jsou supermarkety. Můžeme si nakoupit a jsme doma. Mám to štěstí, že bydlíme u moře, takže vesměs každý den děláme procházky k moři, protože doma to moc snadné není,“ přiznal Novák.

Přes ne zrovna pozitivní situaci kolem pandemie zůstává třiadvacetinásobný český reprezentant optimistou.

„Čekáme na zprávy, kdy budeme moct zase začít trénovat. Vše se odvíjí od testů, které nás čekají. Pokud dobře dopadnou, snad brzo začneme trénovat a vše bude v pohodě,“ řekl Filip Novák.

ODLOŽENÉ EURO? DOBRÉ ROZHODNUTÍ

Jisté už je, že si s českou reprezentací letos nezahraje na očekávaném mistrovství Evropy. A o podle něj jde o správné rozhodnutí.

„Samozřejmě to respektuji, je to jen dobře. Když vidím, co se všechno děje v Evropě, nedokážu si představit, že by se Euro mělo hrát. Jsem rád, že se to stejně jako olympiáda nebo mistrovství světa v hokeji odložilo,“ zmínil bývalý hráč Jablonce nebo Zlína.

Rodákovi z Přerova letos v Trabzonsporu končí smlouva. Novou zatím podepsanou nemá a současná situace jednání zrovna nepomáhá. Mluvilo se také o zájmu španělského Getafe, Novák ovšem prioritně chtěl podepsat v Turecku.

Teď však jako celý sportovní svět musí překonat jiné, důležitější trable.