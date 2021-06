Trenérské křeslo v druholigovém fotbalovém Prostějově už je zase obsazené. Po Pavlu Šustrovi, který zamířil do slovenské Senice, do něj usedl Jiří Jarošík. Bývalý vynikající záložník a reprezentant, jenž si zahrál vedle pražské Sparty i za Chelsea, Celtic či CSKA Moskva, se bude snažit navázat na senzační třetí místo z uplynulé sezony. „Obhajovat je vždycky těžší, ale Prostějov se mi v minulé sezoně líbil. Věřím, že jádro zůstane pohromadě a kluci budou mít chuť úspěch zopakovat.

Co nakonec rozhodlo, že jste se nabídku Prostějova přijal?

Cítil jsem, že o mě opravdu stojí. Líbí se mi ambice týmu. Chce hrát nahoře a chce hrát dobrý fotbal. V minulé sezoně hrál Prostějov velmi dobře, za což se sluší poděkovat trenérovi Šustrovi, který tam odvedl skvělou práci. Pamatuji si, jak proti nám hráli, když jsem ještě trénoval Ústí, a líbili se mi. Já bych teď na to rád navázal.

Na jak dlouho jste si vlastně plácli?

Budeme to ještě řešit. Máme každý nějakou představu, příští týden dorazím do Prostějova a tam to všechno doladíme. Ústní dohodu ale máme uzavřenou.

Neodrazovala vás Morava? Hráčům z Čech se sem často moc nechce.

Jediné, co jsem řešil, byla rodina, protože mám malé děti. Ve Slovinsku jsem byl v dojezdové vzdálenosti šesti sedmi hodin. Teď to bude dvě a půl, tak to je zlepšení (usmívá se). Děti bych samozřejmě rád viděl, ale zase trenérská práce si nevybírá. Abych byl zcela upřímný, tak se mi na Moravu moc nechtělo. Prostějov se mi ale líbil. Jak hrál, jak kluci bojovali. Kdyby to byl někdo jiný, tak bych to asi nevzal.

Jak detailně už znáte hráčský kádr?

S kádrem se spíš seznamuji. Budeme to ladit za pochodu. Někteří kluci půjdou na zkoušku, pak uvidíme, jestli se i vrátí. Uvidíme, kdo zůstane a kdo ne. Byl bych rád, kdyby tým zůstal pohromadě z větší části. Pro kluby jako je Prostějov, je to však přirozené, že když se podaří sezona a hráči se předvedou, tak se zkusí posunout zase dál. Tak nějak by to mělo fungovat. Pro ty, kteří zůstanou, je to zase příklad, že touto cestou se mohou dostat výš. Je to jenom o práci a o tom, aby na sobě makali. Jen doufám, že neodejdou všichni (směje se).

Poslední třetí místo se označovalo za zázrak. Nikdo ho moc nečekal. Nemáte strach, že bude těžké úspěch zopakovat?

Je jasné, že očekávání budou vysoká. Trochu podobné to bylo v Celje, kam jsem šel po jejich titulu, a moc se to tam nepovedlo. Doufám, že teď to bude lepší. Je jasné, že proti nám už teď budou hrát všichni jinak. Obhajovat je vždycky těžké. Ale věřím, že jádro týmu zůstane pohromadě, kluci si odpočinou a budou mít chuť úspěch zopakovat.

Paralela s Celje se docela nabízí. Tým, který byl úspěšný, se před vaším příchodem zásadně změnil.

Byl to mladý tým. Osobnosti, které dávaly góly, odešly a na ostatní to pak trochu padlo. Někteří ti mladí si mysleli, že to půjde samo a ono to nešlo. Střípků, proč to nevyšlo, bylo daleko víc. Pevně věřím, že v Prostějově to bude jiná písnička.