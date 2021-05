Co říká odstoupení Vladimíra Šmicera? Koho podporuje v boji o předsedu? Kdo by měl být moravským místopředsedou? Na tyto otázky také odpovídal v rozhovoru pro Deník.

Začněme posledními událostmi. Co říkáte odstoupení Vladimíra Šmicera z boje o post předsedy FAČR?

Při několika setkáních a probíhajících jednáních si získal můj velký obdiv. Jeho zapálení pro fotbal, týmová pracovitost, která se pozitivně projevila ve změně vedení ve spoustě okresů a krajů, jej podle mě předurčuje k nejvyšším funkcím ve fotbalové asociaci. Sice z předsednické volby odstoupil, v příštím výkonném výboru by ale dle mého názoru neměl chybět.

Koho budete jako zástupce Uničova podporovat? Je to Petr Fousek?

Ano. Uničov jej bude podporovat stejně jako v roce 2017. Podle mého názoru je komplexním a zkušeným fotbalovým funkcionářem. Zastává názory Fevoluce. Je členem proudu, který chce sekretariát pozměnit, což je podle mě velmi zapotřebí. Karel Poborský tohle nechce.

Je pro vás tedy nepřijatelný?

Tak bych to neřekl. Ale inženýr Fousek je pro mě, jak už jsem uvedl, komplexnějším kandidátem. Jeho zkušenosti a jméno na UEFA by měl fotbal využít. Je pochopitelné, že Karel Poborský jako současný zaměstnanec svazu není změnám nakloněn. Z mého pohledu je ale nutné sekretariát restrukturalizovat. Funguje tam asi 14 ředitelů, za mě je to na tak malém prostoru až příliš.

Kdo by měl být místopředsedou za Moravu?

Tady říkám na rovinu, že ještě jako Uničov nejsme rozhodnutí.

Na předsedu řídící komise kandiduje proti vám Oldřich Racek. Jak vidíte své šance?

Kluby si musí vyhodnotit, jestli byly s mou prací za poslední čtyři roky spokojeny. Když zvolený nebudu, svět se mi nezboří. A manželka bude mít radost (směje se). Co se týká pana Racka, k jeho osobě se nechci nijak vymezovat, nebo jej očerňovat. On to ostatně také nedělal.

Se čtyřletým obdobím v řídící komisi jste spokojený?

Jak jsem říkal, důležité je, aby byly spokojeny kluby, protože soutěže patří jim, nikoliv funkcionářům. Já bych chtěl vyzvednout v prvé řadě velmi dobře složené pracovní komise a to zejména STK, která prakticky řídí soutěže. Předsedovi panu Šťastnému přeji brzké uzdravení. A také disciplinární komisi pod vedením zkušeného a dlouholetého člena pana Lapeše. Přes drobné nedostatky také komisi rozhodčích, která zcela změnila filosofii předcházející komise. Rozhodčí byli rozděleni do výkonnostních košů a v návaznosti na to potom vznikaly návrhy na jejich postupy z divizí do MSFL a posléze do profesionálních soutěží. Všechny komise byly zároveň složeny regionálně tak, aby v nich měly své zastoupení všechny naše kraje. To považuji za důležité.

Byl jste také součástí výkonného výboru. Necítíte to jako handicap? Můžete být považován za součást starých struktur.

Necítím to tak. Mé svědomí je čisté, vždy jsem pracoval v týmu a hlavně pro kluby. Na prebendy jsem neslyšel. Na fotbaly, na rozdíl od některých jiných, jezdil za své. S materiály z výkonného výboru jsem pravidelně a podrobně seznamoval ostatní členy řídící komise. Jejich názory jsem pak na výkonném výboru prosazoval. Bohužel se střídavými úspěchy. Většinu měl, řekněme proplzeňský směr, ke kterému se bohužel v mnoha případech přikláněli také někteří naši zástupci za moravskou komoru. Takže to bylo složitější. Něco se ale přece podařilo.

Například?

Jako nejdůležitější z nich osobně vnímám prosazení úhrad kompletních nákladů za rozhodčí a delegáty pro kluby od 3. ligy níž ze strany FAČR. Je to historický přelom v rozdělování dotací od ministerstva, potažmo sportovní agentury, a troufám si říct, že nejspravedlivější. Důležitá pro další směřování fotbalu byla poslední valná hromada, kde většina moravské komory odmítla doplnění dalšího člena do výkonného výboru a také omezení pravomocí revizní a kontrolní komise pod vedením inženýra Šimka. Její práce si nesmírně vážím, neboť i v totalitní fotbalové době dokázala poukazovat na nedostatky v hospodaření FAČR, například na kauzy dezinfekce, nebo kompenzační poplatky v řídící komisi v Čechách.

Poměrně viditelně jste se angažoval v okresních a krajských volbách.

Hlavně v Čechách fotbal zásluhou hnutí Fevoluce prochází změnami. Její členové odvedli velký kus práce. Současně došlo zejména jejich zásluhou také ke změně pohledu celé společnosti na fotbal, jehož vnímání po několika kauzách není pozitivní. Osobně jsem rád, že ke změně filozofie došlo také v olomouckém okrese i kraji, neboť právě ve změnách odspodu spočívá jediná možná změna celého fotbalu u nás. Fotbal musí být řízen v souladu s představami, které má celá členská základna, ne jenom několik málo jedinců nahoře. Práce pro fotbal musí být stejně jako na hřišti týmová a jakákoli získaná funkce má představovat pouze prostředek práce pro fotbal, nikoliv cíl. To si všichni musí uvědomit.