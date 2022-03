Branky: 10. Buchta - 28. Pur, 70. Urbášek.

Bruno Nezval (trenér Troubelic): „Prvních dvacet minut byli živější a hladovější domácí hráči, kteří nás přehrávali rychlostí a nasazením. To zúročili v 10. minutě, kdy se po dobře kopnuté standardní situaci trefil hlavou Blecha. Poté ještě měli dva náznaky, se kterými si naše obrana poradila. V průběhu poločasu jsme se osmělili, podařilo se nám dostávat i do zakončení. Vyrovnání přišlo ve 28. minutě, kdy se po rychlém přechodu z naší poloviny hřiště prosadil Pur. Po chvíli jsme trefili břevno. Vyrovnané utkání ovlivnilo naše vyloučení ve 42. minutě.

Do druhé půle jsme se zatáhli a hrálo se převážně na naší polovině hřiště. Domácí, kteří byli v držení míče a museli hrát do našeho bloku, neměli ve druhém poločase tolik příležitostí. My jsme se neskutečně semkli, dobře zavírali krajní prostory a v hlavičkových soubojích jsme v obranné fázi byli velmi úspěšní. Trochu mě překvapilo, že domácí hráli stejně jako v prvním poločase a nezměnili takřka nic, i když měli o hráče v poli navíc. Krásný moment přišel v 65. minutě. Po zisku míče na naší polovině to z půlky hřiště zkoušel Pavel Kráčmar. Brankář domácích se včas vrátil a vyškrábl míč do břevna domácí brány. V 70. minutě jsme zvýšili na 2:1 po rychlém zakončení Urbáška. Konec zápasu byl nervózní, ale podařilo se nám vše ustát.

Uspěli jsme po výborném kolektivním výkonu. Bylo to odpracované utkání, bylo se na co dívat, k atraktivitě přispěli obě mužstva. Body z venku mají v derby nesmírnou cenu.“

Bohdíkov - Loštice 2:4 (1:2)

Branky: 24. Sikora, 57. Šárnik - 12. Faltýnek, 35. Havelka, 58. Krejčí, 70. Faltýnek.

Martin Šilberský (sekretář Loštic): „Trenér Loštic to měl se sestavováním kádru pro tento zápas velmi složité, protože měl z přípravných zápasů řadu marodů, ale hráči z béčka je dokázali v tomto okresním derby zápase nahradit. I přesto, že mi jeden z domácích fanoušků tvrdil, že to byl zcela vyrovnaný zápas, tak já si myslím, že jsme byli po celý zápas fotbalovějším týmem a zaslouženě jsme vyhráli.

Skóre zápasu otevřel kanonýr Faltýnek, když vymotal bohdíkovskou obranu a přeloboval vybíhajícího gólmana (0:1). Ve 24. minutě chtěl odkopnout před loštickou bankou míč obránce Hejný, ale bohužel ho v podstatě sklepl před dorážejícího Sikoru (1:1). Hejný svoji chybu napravil ve 35. minutě, když přetažený centr zleva od Švába odhlavičkoval před domácí branku, kde se odrazil do sítě od Havelky (1:2).

Po změně stran domácí srovnali, když v 57. minutě dotlačil míč do branky Šárník (2:2). Hned minutu na to prostřelil domácího gólmana střelou zleva M. Krejčí (2:3). Účet zápasu uzavřel opět Faltýnek, který prudkou střelou zprava nedal šanci domácímu gólmanovi (2:4).

Postřelmov - Chomoutov 3:0 (2:0)

Branky: 9. Nýdecký, 11. Straka, 62. Nýdecký.

Ondřej Panák (sekretář Postřelmova): „Jelikož nám počasí zatím nedovolilo odehrát utkání na domácím travnatém hřiště, bylo přesunuto na umělou trávu do Šumperka. Tímto chci také Šumperku poděkovat za jejich ochotu.

Atmosféra zápasu spíše připomínala přípravné utkání, ale nedalo se nic dělat. Do utkání jsme vstoupili aktivně, byli jsme častěji na balónu, snažili se presovat, což se nám vyplatilo už v 9. minutě, kdy jsem sebrali špatně odkopnutý míč a individuálním zakončením Nýdeckého šli do vedení. Hned za další dvě minuty prodloužil aut hlavou Dvořák a Straka rovněž hlavou zvýšil vedení. Více šancí jsme měli v první půli my, nicméně hosté po přímém kopu trefili tyč, ale do kabin se šlo za stavu 2:0

Prvních deset minut druhé půle bylo z naší strany hodně kostrbatých. Vůbec jsme se nemohli dostat do zápasu, řešili rozehrávku individuálně, což byla voda na mlýn Chomoutova. Jeho hráči ucítili šanci se vrátit do utkání, naštěstí jim vázla koncovka, takže zůstalo jen u pološancí. Naopak my jsme v 62. minutě rozehráli akci, na jejímž konci byl opět Nýdecký a nadvakrát překonal hostujícího gólmana. Pak ještě přišla šance Picky, který po pěkné narážce trefil jen nohy brankáře. Zápas už se pak jen dohrával. Vstup do jarní části sezóny jsme zvládli, což nás těší, ale teď jedeme do České Vsi, kde nás nečeká nic jednoduchého."

I. B třída, skupina A

Želatovice B - Kovalovice 1:2 (1:0)

Branky: 38. Jemelka - 54. a 81. Ernst.

Marek Ševeček (trenér Kovalovic): „První poločas nebyl z naší strany úplně povedený, vázla kombinace, navíc jsme zbytečně obdrželi branku po špatné komunikaci. V poločase jsme udělali změnu v rozestavení a hra se výrazně zlepšila, prvních dvacet minut jsme byli dominantní, vstřelili jsme branku a měli další brankové možnosti, vítězný gól se nám podařil vstřelit deset minut před koncem opět ze standardní situace. Soupeř měl v závěru utkání taky velkou možnost na srovnání, kterou naštěstí neproměnil. Z pohledu druhého poločasu je vítězství zasloužené.“

Jaroslav Bělka (Kovalovice): „První poločas byl oboustranně opatrný bez výrazných šancí. Domácím se podařilo v 38. minutě jedinou proměnit ve vedoucí branku.

Kovalovice do druhé půle nastoupily na levé straně útoku s novým hráčem Danielem Lýskem. Postupně si vytvořily tlak , který po rohovém kopu v 54. minutě přinesl vyrovnání. Hned na to měly další šance. Domácím se pak podařilo hru vyrovnat. Nakonec rozhodl gól opět po rohovém kopu zahrávaném Dominikem Zavadilem.

Důležité vítězství pro sebevědomí týmu, který příští týden v neděli hraje doma s Pivínem, který doma jen remizoval s posledními Vrchoslavicemi

OFS Šumperk

Okresní přebor

Dubicko - Hrabišín 3:2 (3:1)

Branky: 10. D.Richter, 28. Šťastný (pen.), 42. Plhák - 21. Gol, 83. Pantlík.

Marek Koubek (předseda Dubicka): „V prvním jarním kole nás čekal tým Hrabišína, nacházející se na posledním místě Okresního přeboru. Už od první minuty bylo jasné, že to bude velmi vyhrocený zápas, hosté hrají o záchranu a pro nás to byly důležité tři body, spíše bych řekl povinné. Po prvních náznacích hostí jsme přebrali nadvládu na hřišti a už v 10. minutě jsme mohli slavit první gól, po krásně průnikové přihrávce se uvolnil náš nejlepší střelec David Richter a nemýlil se. Nadále jsme měli převahu a tvořili si další gólové šance, ale hosté se ještě nevzdávali a dali nám to najevo ve 21. minutě, kdy jsme po několika marných pokusech odkopnout míč do bezpečí inkasovali branku.

Naše kluky to ale nerozhodilo a pokračovali jsme dál ve velkém tlaku, což nám přineslo ovoce, po faulu ve 28. minutě v pokutovém území na Rudolfa Panáka, jsme měli k dispozici pokutový kop, který bez problémů proměnil Petr Šťastný. Hosté měli problémy bránit naše útoky a spíše se uchylovali k faulům, za mě k hodně zbytečným, některé byly na hranici zranění, což se potvrdilo ve 41. minutě, kdy po druhé žluté udělil rozhodčí hráči hostí červenou kartu. Ještě v závěru prvního poločasu po standardní situaci, kterou jen brankář hostí vyrazil před sebe, dokázal pohotově dorazit míč do brány náš kapitán Lukáš Plhák.

Po prvním poločase nic nenasvědčovalo tomu, že bychom si nešli jasně pro vítězství. Soupeř se ale nevzdával. Druhý poločas už bohužel moc fotbalový nebyl. Docházelo hodně k faulům, hra se kouskoval a my jsme se spíš přizpůsobili hře hostí a bránili výsledek. Hostům se ještě podařilo v 83. minutě snížit výsledek na 3:2 a to bylo vše. Splnili jsme, co jsme chtěli, získat v prvním zápase jarní části tři body. Na závěr bych rád poděkoval naším fanouškům, kteří opět připravili klukům výbornou atmosféru.“