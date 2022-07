„Z naší strany panuje spokojenost. Zejména první poločas byl velice dobrý. Měli jsme aktivní vstup do utkání a následně za to dostali odměnu v podobě dvou vstřelených gólů. Po celý zbytek utkání jsme navíc hru víceméně kontrolovali a soupeře jsme do žádných větších šancí nepouštěli," říkal po zápase kouč Sigmy Václav Jílek.