Myslím si, že čtvrté místo je moc pěkné umístění. Řešili jsme to také na dozorčí radě, kde jsme se shodli, že chceme bojovat o účast v Konferenční lize. Kdybychom tam zůstali, tak by to byl opravdu veliký úspěch. Je ale před námi ještě celé jaro a mnoho práce. Já osobně chodil na každý zápas a byl jsem spokojen. Moc se mi líbil hlavně Mojmír Chytil, který šel fakt hodně nahoru. Takovým typům hráčů jsem říkal gorilka, protože je vysoký, dokáže si perfektně podržet balon a připravit předfinální přihrávky spoluhráčům. Dokáže ale třeba i hlavou prodlužovat nákopy a sám je skvělý v zakončení.

Když už jsme u Mojmíra Chytila, co říkáte na jeho hattrick v reprezentační premiéře proti Faerským ostrovům?

To bylo hezké. Moc mu to přeji. I když to bylo proti slabšímu soupeři, tak je to pro něj reklama jako potvora. Jeho cena u agentů a klubů musela pořádně vyletět nahoru. A každým dalším gólem se ještě zvýší.

No a když už jsme u reprezentace, zeptám se vás ještě na hodnocení jejích letošních výkonů. Ty už totiž tak dobré nebyly.

To je pravda. A mrzí mě to, protože se dívám na mistrovství světa a přál jsem si, abychom tam byli také. Ale bohužel. I když tam mám kamarády, jako třeba trenéra Šilhavého, kterého jsem trénoval na Žižkově, a také asistenta Jirku Chytrého, který je jako já z Kroměříže, očekával jsem od nich mnohem lepší výsledky.

Jelikož už jste tak trochu nakousl to mistrovství světa, tak se vás zeptám, jak zatím hodnotíte jeho dosavadní průběh.

Jsou tam dobré zápasy i trošku horší, ale hlavně se událo mnoho překvapení. A to už v základní části. Viděli jsme také hodně pokutových kopů a mě jen mrzí, když vidím, jak je jsou takoví skvělí fotbalisté schopni kopnout tak špatně. To jsem vážně dlouho neviděl. Ať už Lewandovski, Messi nebo Busquets. No a u Japonců to byla úplná hrůza (smích). Já ty kluky na jednu stranu chápu, protože je na ně vyvíjen obrovský tlak, ale byl jsem z toho hodně špatný.

Co byste ze šampionátu zatím vypíchl?

No tak třeba výkony Maroka (rozhovor byl pořízen před středečním semifinále, pozn. red.). Pozor na něj, to je silné mužstvo! Má tam navíc i slušnou podporu z hlediště. Já ale fandím Francii, protože za ni hrají výborní hráči, jako třeba Mbappé. Osobně je tipuji na mistry. Ve finále pak už máme Argentince. Škoda, protože kdyby je Chorvati dokázali porazit, byla by to naprostá bomba. Ale bohužel, Argentina je velice dobrá a má v Kataru také neskutečnou podporu. Messi je navíc skutečně pan fotbalista.

A zklamalo vás něco?

Zklamala mě reakce Ronalda na to, že nehrál a jeho náhradník dal hattrick. A on se z toho ani neradoval. Vždyť takový hráč už nemusí nikomu nic dokazovat. Na druhou stranu ale musím ocenit odvahu trenéra Santose, který ho nepostavil do základu.

Dále bych se vás chtěl zeptat na váš názor na to, v jakých zemích se tyto vrcholné fotbalové akce v poslední době konají.

Je to špatné. Vždyť v Kataru o to ani není pořádně zájem. Mistrovství světa by se mělo konat ve vyspělých zemích, ve kterých je fotbal fenoménem společnosti. To se skutečně nepovedlo. Navíc ty podmínky pro dělníky stavějící stadiony jsou také hrozné. Ale s tím už nic nenaděláme, od toho jsou tady jiní pantátové.

Událo se v tomto roce něco, co vás vyloženě potěšilo? Ať už na poli sportovním či mimo něj? Přece jen, co si budeme povídat, tento rok nepatřil k nejšťastnějším.

To skutečně nepatřil. Byla to blbá doba a stále je. Nejdříve covid a rozepře lidí, jestli se očkovat nebo neočkovat. A potom přišla válka na Ukrajině. To jsou dvě věci, které se se mě silně dotkly. Abych ale odpověděl na otázku. Mám čtyři vnoučata, která mě těší. Třeba dvanáctiletý Tomášek hraje za Sigmu a jsem na něj hrdý. Dále pak je Barunka, házenkářka. Šel jsem se na ni podívat, když hrály proti týmu chlapců. A stalo se to, že když jí chtěli sebrat balon, tak je nabrala na záda, hodila je za sebe a vzápětí dala gól (silný smích). V tu chvíli jsem byl šťastný jako malý kluk. To bylo něco krásného. Dále jsme nedávno měli s manželkou zlatou svatbu.

A jak budete trávit nadcházející svátky?

Na ty se moc těším. Musím sice ještě vnoučatům nakoupit nějaké dárky, ale zato kapra už máme na mrazáku (úsměv). Mám jenom trochu stres z toho, aby děti měly z těch dárků radost. Musím to holt pořádně promyslet. Silvestr asi strávím doma s manželkou u televize. Občas jsme měli společnou oslavu v domě na takové dlouhé chodbě. Dali jsme tam stoly a oslavovali společně. Pak to ale zrušili. Musím v baráku napsat na nástěnku, jestli to neuděláme letos znovu.

Bude mezi svátky čas vyrazit i někam na fotbal?

No jistě! Jarní část letos začíná hodně brzo, takže budou muset mít nějakou tu přípravu. Vždycky jsem na ty zimní turnaje chodil a půjdu i letos.

A otázka na závěr. Co byste si přál do nového roku?

Hlavně to, aby se společnost už konečně zklidnila. Dále pak, aby už skončila válka. Všem lidem také přeji, aby byli zdraví, protože to je nejdůležitější. Sobě a své rodině pak, aby nás nepostihlo něco škaredého. A poselství je jednoduché: Buďme zdraví a mějme se rádi.