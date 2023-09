Jako Springsteen! Můj rodný dům v podání trenéra Uličného vám vyrazí dech

/VIDEO/ Někteří o skrytém talentu fotbalového trenéra a známého Petra Uličného dobře vědí, jiní s úžasem v sobotu odpoledne během oslav 40 let fotbalu v Jezernici sledovali, co že se to na hřišti po utkání slavné Amfory vlastně děje.

Petr "John" Uličný a jeho pěvecké vystoupení v Jezernici po utkání Amfory | Video: Deník/Ivan Němeček