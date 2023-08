Dlouhodobé deště, které v posledních dnech znepříjemňují život v Česku, si vybírají svou daň mimo jiné i na fotbale. Po mnohých odložených zápasech nižších soutěží o uplynulém víkendu nyní přišla řada i na MOL Cup. Mezi několika zrušenými utkáními je i krajský šlágr mezi Hranicemi a Uničovem.

Podmáčené hřiště - ilustrační foto | Foto: Deník/ Václav Tauer

„Počasí to prostě zařídilo. Nyní se budeme domlouvat na náhradním termínu. Něco už máme na stole a budeme řešit ještě podrobnosti," říká trenér domácích Hranic Roman Matějka.

Nutno dodat, že Hranice s Uničovem v tom rozhodně nejsou sami. Z dnešního pohárového odpoledne vypadly totiž i zápasy Rýmařova s Hlučínem, Kosmonosů s Varnsdorfem, Ústím nad Orlicí s Žižkovem a Velkých Hamrů s Přepeřemi.

Začal krajský přebor: Půlka duelů odložena. Bělotín chtěl i přes děšť hrát

„Při včerejším tréninku už to bylo skoro neúnosné. Museli jsme se po ploše posouvat stále dál, jelikož na každém místě, kde jsme zrovna byli, se ani ne po pěti minutách začalo vytvářet bláto. Po zápase by pak hřiště připomínalo spíše jarní orbu. Počasí se má navíc už od zítřka spravovat, takže jsme neviděli důvod to lámat přes koleno," uzavřel Roman Matějka.