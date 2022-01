Pokud se vám pravidelně dělá v autobuse nevolno a jste fotbalista, nechtějte hrát v divizním Přerově. Pokud byste si totiž na dlouhé cestě za zápasem „ublinkl“, spoluhráči by měli jasno. „Máš to za kilo!“

„Je to spíš proto, kdyby někdo náhodou nezvládl oslavy po cestě zpátky. Ale ještě se nám to, myslím, nestalo,“ uvedl vše na pravou míru zkušený středopolař Michal Zimčík.

Může se to stát ale také hráči, který nedodržel životosprávu. Koneckonců i na to pokutové řády myslí. V Troubelicích hrajících I. A třídu za tento prohřešek uděluje pokutu trenér, v krajském přeboru ve vedoucím Šternberku to má daný borec za „pětikilo“ a v divizním Přerově dokonce dvakrát tolik.

Naopak v okresním přeboru ve Střelicích si před duelem alkohol dát můžete, ale s mírou. A to takovou, abyste zvládli přijít na zápas, jinak vás to bude stát dvě stovky.

Naproti tomu v Mohelnici se musí hráči společných akcí účastnit pod pokutou 1500 korun. Právě bývalý tým MSFL, který nyní působí v krajském přeboru, je svým řádem výjimečný. Cenovky jsou hodně nastřelené a někdy i zajímavé.

Pokud byste třeba přebrali holku spoluhráči, vyjde vás to na tři tisíce. Pokud čekáte potomka, přejte si, aby to byla holka. Za tu odevzdáte pouze tisícovku, ale za potenciální budoucí posilu do mužského kádru to bude patnáctinásobek. Za hattrick odměníte kabinu 8000,- a za žlutou kartu, kterou vyfasujete „za kecy“ 2500,-.

„Závěrečná bude potom v Dubaji,“ směje se útočník Mohelnice Daniel Ryba. „Samozřejmě si dáváme velký pozor, abychom neplatili,“ dodal.

Jestliže nastřílíte tři góly za Paseku, přispějete tekutinou – musíte donést 0,7 litru alkoholu.

Jsou ale také kluby, kde pokutový řád nenajdete. Například v Medlově nic takového nemají.

„Kopeme pouze po každém tréninku na břevínka a dva poslední, kteří netrefí, zaplatí padesát korun. Když nás je na tréninku hodně, rozšíříme to i na tři přispívající,“ prozradil redaktor Deníku a hráč Medlova Michal Muzikant.

