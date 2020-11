Prostřednictvím okresních fotbalových svazů chtějí změnit celý český fotbal k lepšímu. Mezi podporovateli se objevilo i jméno olomouckého funkcionáře Jakuba Beneše. Ten je od loňska předsedou spolku SK Olomouc Sigma MŽ, který je majoritním vlastníkem prvoligového hanáckého klubu.

„Oslovili mě kolegové, které z nám z regionálních mládežnických akademií. Když jsem viděl, o co jde, tak jsem neváhal,“ říká Beneš, který prozradil, že sám chystá kandidaturu do výboru OFS Olomouc.

O co tedy iniciativě Fotbalová evoluce jde?

Iniciativa má za cíl informovat fotbalovou veřejnost o právech, která vždycky měla a o která se bohužel ne vždycky zajímala. Pokud ji něco trápí a cítí, že fotbal by měl směřovat jiným směrem než dosud, tak má každý možnost to změnit. Odpovědnost je na nás všech členech fotbalové asociace. Začíná to od okresních výborů, přes krajské až po nejvyšší valnou hromadu.

Byl jste někým osloven, abyste se zapojil?

Mnoho lidí, kteří iniciativu spustili, jsou kolegové, které znám z působení v regionální mládežnické akademii. Sdílíme stejné hodnoty. Oslovili mě, a když jsem viděl o co jde, tak jsem neváhal.

Pro mnoho lidí jste ve fotbale a díky funkci v Sigmě novou tváří, řekněme nastupující generací. Uvažujete třeba právě o kandidatuře v okrese nebo kraji?

Cítím odpovědnost, a proto je velká pravděpodobnost, že do výboru okresního fotbalového svazu budu kandidovat. Věřím, že současná situace vyburcuje i ostatní a že může fotbal opravdu nějakým způsobem posunout. Snažím se sbírat informace, bavit se s kluby v rámci našeho okresu o tom, jak vidí současnou situaci a kam by se podle nich měl fotbal v našem okrese posunout. Ještě je relativně dost času na to, aby se dala dohromady nějaká skupina lidí.

Co jste už stihl vysondovat?

Jedna rovina je celorepubliková. Všichni vnímají kauzy posledních roků. Tady veřejnost volá po změnách, image našeho sportu trpí, ztrácíme důvěru. Druhá rovina je ta úroveň okresní. Nejde totiž jen o to, jak se bude volit na valné hromadě. Výbor by se měl primárně zabývat fungováním fotbalu v okrese. Na to se nyní snažím zaměřit. S čím jsme spokojení, s čím spokojení nejsme, na čem stavět a jaké nedostatky odstranit. V tom cítím i odpovědnost Sigmy jako největšího klubu regionu. Měli bychom být pojítkem mezi profesionálním fotbalem a tím výkonnostním. Dětem musíme vytvářet sportovní vzory, vzdělávat, motivovat a inspirovat trenéry pro práci s mládeží.

Jaká je vaše vize?

Hlavní je vytvořit prostředí, ve kterém budou chtít lidé trávit volný čas. Aby děti, které hrají v nejmladších kategoriích, chtěly ve fotbale zůstávat i dál. V olomouckém okrese třeba z mého pohledu máme fantastický systém soutěží v přípravkách, velká odpadovost je ale celorepublikově v kategoriích dorostu. S tím bychom měli pracovat. Zatraktivnit to klukům tak, aby zůstávali, protože nástrah v tomhle věku je samozřejmě hodně. Zatím všechno spíš navnímávám, ale tohle je jeden z problémů, který kluboví zástupci často zmiňují.

Když vrátíme zpátky na republikovou úroveň. Klubům z nejvyšších dvou soutěží se hodně vyčítá, že se během aféry Romana Berbra nikdo neozval jako Teplice a nepřidal se k nim. Zaznělo to i na tiskové konferenci. Dá se vaše účast brát tak, že Sigma se tedy přidává a chce změnu?

Zapojit se do této iniciativy je čistě mé osobní rozhodnutí. Cítím odpovědnost. A tu si musí uvědomit každý člen fotbalové asociace. Nepodpořením zmíněných myšlenek bych šel proti svým osobním zásadám. Myslím, že v sázce je nyní mnohem víc než fotbal jako takový, ale hodnoty, které vytváří. Důvody nevyjádření profesionálních klubů neznám. Jako zástupce jednoho z největších místních spolků bych ale rád předeslal, že odpovědnosti se nezříkáme a hodláme se aktivně zapojit.