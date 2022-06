Ve středu zasedlo zastupitelstvo Frýdlantu nad Ostravicí, které mělo rozhodnout o přidělení mimořádné dotace na fotbal. Beskydský fotbalový klub věřil, že podporu zastupitelů získá a s jejich pomocí bude moct bojovat v MSFL. Jenže všechno je jinak…

Radnice sice fotbalistům dotaci přiklepla, jenže výrazně nižší, než bylo potřeba. Na fotbal půjde zhruba 615 tisíc korun, přičemž asi polovina z této částky musí jít na nákup starší sekačky.

„Takto jsme to nečekali, pro fotbal to dopadlo špatně. Co bude dál, to nevíme, dneska máme ještě výbor, kde to musíme rozseknout,“ řekl ve čtvrtek Deníku místopředseda fotbalového klubu Petr Lichnovský.

Vedení 1. BFK věřilo, že by mohlo získat dotaci zhruba ve výši 1,3 milionů korun. Nakonec se ale fotbalisté nedostali ani na polovinu.

Situace je však ještě složitější. Frýdlant už se přihlásil do MSFL, jenže na tu v tuto chvíli nemá peníze. A do divize už se přihlásit nemůže. Navíc už je po losovacím aktivu.

Přerovu by třetí liga slušela

Do hry tak vstupuje varianta, že by se Přerov (jakožto nejlepší z divizních celků umístěných na druhé příčce) s beskydským celkem „prohodil“.

Viktorka by hrála třetí ligu, Frýdlant divizi E, což by však pro něj bylo vzhledem k dojezdovým vzdálenostem taktéž finančně velice náročné.

Dle informací Deníku už i vedení Viktorie reálně řeší variantu nečekaného postupu o soutěž výše.

„Budeme o tom uvažovat. Je to pro nás čerstvá informace, oficiálně nic nevíme. Pokud přijde oficiální nabídka na stůl, budeme se jí zabývat,“ nechtěl být zatím konkrétní předseda přerovského klubu Břetislav Holouš.

„Přerovu by určitě třetí liga slušela. Naše pětačtyřicetitisícové město by si to zasloužilo, ale není to jen na libovůli klubu. Chceme se chovat zodpovědně. Budeme o tom přemýšlet, ale musela by přijít pomoc ze strany města či sponzorů,“ uvědomuje si Holouš.

S působením v MSFL by pochopitelně byly spojeny vyšší náklady na dopravu i na hráčský kádr, který by však v Přerově neměl projít výraznější obměnou.

Nyní tedy vše stojí na rozhodnutí vedení 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí. Ten by mohl odehrát například alespoň polovinu příští sezony v MSFL a poté své působení v soutěži ukončit. V tomto případě by spadl zpět do divize F.

Ústí bez krajského přeboru, odešla skoro celá jedenáctka. Proč?