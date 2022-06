„Kámoš přišel s tím, že jsme v Lisabonu ještě nebyli a bylo by zajímavé se podívat do dalšího města a spojit poznání s fotbalem, který byl spouštěč,“ říkal jeden ze skupinky Michal Lévy.

Na nic nečekali a koupili letenky ještě v době, kdy neměli ani vstupenky na utkání. „Chtěli jsme mít jistotu, že se dostaneme do Portugalska za dobré peníze,“ objasnil.

Češi památky Lisabonu neobjevovali, u stadionu ale vidět byli

V Portugalsku zažili historku na celý život. „Ubytovali jsme se na kraji Lisabonu ve čtvrti, která vypadá dost levně. Je tam všechno rozbité. Ale večer jsme vyrazili na pivo do hospody, kterou máme za rohem,“ popisoval.

Když o půlnoci chtěli vyrazit do hajan, zastavila je partička Portugalců sedící na venkovní zahrádce. „Když se dozvěděli, že jsme z Česka, ptali se, jestli jdeme na zápas. Potom nás pozvali k nim ke stolu a říkali. Sedí tady s námi mistr Evropy z roku 2016,“ vyprávěl Lévy. „To určitě,“ říkali jsme si nevěřícně. Jenže opravdu tomu tak bylo. Mezi několika lidmi byl také Eliseu – osmatřicetiletý bývalý hráč Lazia, Benfiky Lisabon či Málagy, který v roce 2018 ukončil kariéru.

„Googlili jsme si ho a fakt to byl on. Měl i stejné tetování, choval se jako bývalý fotbalista a ukazoval fotky s Ronaldem,“ líčil Lévy.

Pravděpodobně se jednalo o Eliseův oblíbený podnik, protože v něm měl svůj podepsaný dres. „Říkali, že kousek od hospody bydlí. Také barmanka ho znala. Kvůli němu nechali otevřeno i přes zavíračku. Zval nás asi na pět piv,“ smál se Lévy.

A o čem si s takovou persónou povídat? „Bavili jsme se o našich fotbalistech. Také jsme si pouštěli jeho písničky a on chtěl slyšet zase ty české,“ poodhalil Lévy.

Eliseu ukázal, že má i smysl pro humor. Na jednoho z Čechů vyzkoušel vtípek. „Objednal kotel piv. A na mě zbylo poslední. Tak jsem si ho vzal. On přišel a řekl, že kdo bere poslední, tak to zve. Bylo jich tam fakt hodně, ale řekl jsem si, že žiji jen jednou. Tak jsem to chtěl objednat, ale on řekl, že to je v pohodě a pozval ještě několik kol. Asi chtěl vidět, jestli nejsme vyžírkové,“ smál se dotyčný Martin Hrubý.

Na řadu přišel také zápas. „Hecovali jsme se. Eliiseu dokonce volal svému brazilskému kamarádovi. Řekl mu: Mám tady kluky z Česka, co bys jim řekl? You will be crying (budete brečet), ozvalo se z telefonu,“ popisoval Lévy. A nakonec měl pravdu, Češi prohráli 0:2.

Právě Levého skupinka náhodná setkání se známými osobnostmi přitahuje. V minulosti totiž popíjeli s českým zpěvákem Vlastou Redlem a v Miláně před utkáním Sparty v Evropské lize zase narazili v metru na Davida Holoubka. „Také jsme se s nim vyfotili. Tehdy se skoro bouchal hlavou o strop. Vůbec mi nepřišlo, že je tak vysoký,“ vzpomínal Lévy.

A kdyby na pivko vyrazili o něco dříve, mohli mít další úlovek. „Prý tam byl i Rubén Semedo,“ sdělil Lévy. Tedy čerstvý mistr portugalské ligy s Portem.

Výlet tak partičce vyšel na jedničku. Prošli si Lisabon, potkali mistra Evropy a nakonec viděli v akci Cristiana Ronalda. „Doufali jsme, že bude hrát, takže jsme rádi. Lístek nás navíc stál deset euro, takže to bylo ultra levné. Je vtipné, že v Praze stál zápas od 1300,“ hodnotil Lévy.

„Celkem pětidenní výlet od pondělí do pátku vyjde na šest až dvanáct tisíc, záleží, jak si člověk užívá. Zpáteční letenky stály kolem tří tisíc, ubytko tisíc sedm set,“ přiblížil Lévy.

Kromě fotbalu nasávala partička také kulturu a památky, přesto potvrdila, že fotbal je v Portugalsku na každém rohu. „Když jsme vlezli do hospody, tak tam měli hromadu podepsaných dresů a šál. V televizi řešili brazilskou ligu, o Bahovi tam byl elaborát, jestli tedy přijde nebo ne. Řešili opravdu všechno, i to, co se jich netýká. Líbilo se mi, jak tím žijí,“ prozradil Lévy, který pro českou reprezentaci natáčel duel se Španělskem v Edenu.

Je totiž také kameraman. „Je to odlišné. Když jsem na stadionu jako fanoušek, užiju si více atmosféru. Ale raději jsem, když točím, protože je to větší prestiž. Dostanu se na metr k hráčům a podobně,“ uzavřel fotbalový nadšenec, který s kamarády do Španělska už nepokračuje, jelikož v něm už za fotbalem byl.