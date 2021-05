V belgickém Leuvenu prožil svou první sezonu v zahraničí. „Myslím, že jsem nezklamal. Od doby, co jsem dostal první šanci v základní sestavě, jsem v ní už zůstal až do konce,“ řekl odchovanec uničovského fotbalu v nedávném obsáhlém rozhovoru pro Olomoucký deník.

Kde bude nastupovat v příštím ročníku, to se momentálně řeší. Jemelka byl totiž v týmu nováčka Jupiler League od října na hostování s opcí a není jisté, zda ji Belgičané budou ochotni, nebo spíše schopni zaplatit. Důvod je jednoduchý. Ekonomické dopady koronavirové pandemie, po níž kluby napříč Evropou zvažují vydání každého eura. V Jemelkově případě by mělo jít o 800 tisíc až celý milion.

Leuven se nyní snaží vyjednat snížení částky.

„Jsme v Leuvenu spokojeni a kdyby se povedlo zůstat, budeme rádi. Pokud by ale z nějakého důvodu klub opci neuplatnil, tak to budeme respektovat,“ prohlásil ve zmiňovaném rozhovoru Jemelka, který před odchodem na hostování v Olomouci prodloužil smlouvu, a to do léta 2024.

„Za sebe můžu říct, že bych preferoval určitě zahraniční cestu a myslím, že k tomu mám dobře nakročeno, když jsem odehrál kompletní sezonu,“ říká sám fotbalista.

Fotbalovým zákulisím už probleskují zprávy o zájmu na jiných adresách. Z těch zahraničních se objevila na moment norská stopa v podobě mistrovského Bodö/Glimt, do nějž mimochodem míří opavský mladík Tomáš Rataj.

Z domácích luhů se mluví především o pražské Spartě, kde se stopery nepanuje spokojenost. „V tuto chvíli není nic aktuálního,“ sdělil jen krátce Jemelkův zástupce Roman Brulík z agentury RBR SportConsult.