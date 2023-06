Zaměstnanecká liga se přehoupla přes svá úvodní okresní kola a na řadě jsou tak ta regionální. Jedno z nich se uskutečnilo i v Olomouci na hřišti v Nových Sadech a zvítězili v něm, tak jako minulý rok, obhájci celorepublikového vítězství z hranické firmy SSI Schäfer. Ti se tak zúčastní regionálního kola na tomtéž hřišti už tento čtvrtek.

Vítězem středečního okresního kola Zaměstnanecké ligy Deníku v Olomouci v Nových Sadech se stal v konkurenci šesti týmů jeho největší favorit a obhájce prvenství - výběr hranické firmy SSI Schäfer. | Foto: Deník/David Kubatík

„Turnaj jsme si užili, byl velmi dobře zorganizovaný a těšíme se příště. Naší ambicí je samozřejmě zopakovat loňský úspěch a obhájit první místo. Uvídíme, jací soupeři nás čekají v dalším kole," plánuje kapitán postupujícího celku Marek Lhotský.

Ten v rámci své obhajoby celorepublikového vítězství nejdříve ve skupině remizoval s pozdějším finálovým sokem z Honeywellu a porazil firmu Metso Outotec. V semifinále pak vyřadil po penaltách borce z Edwards a ve finále po takřka nekonečném penaltovém rozstřelu skolili poměrem 2:1 již zmiňovaný Honeywell podruhé.

„Nejtěžší na turnaji byl určitě poslední zápas s Honeywellem, byl napínavý od začátku až do konce po samotné penalty," zmínil Lhotský momenty, při kterých bylo jemu i celému zbytku jeho týmu největší horko.

Takhle tedy borci z hranické firmy přešli přes úvodní kolo. Je však ale jasné, že pokud chtějí proklouznout znovu až do toho celostátního, budou muset ještě mnohem více přidat. A dle slov Lhotského je vidět, že si to plně uvědomuje.

„Úplně nemůžu prozradit, na co se chceme zaměřit. Soupeři by se na nás totiž podle toho mohli připravit. Co ale mohu prozradit, že mimo společných tréninků každý trénujeme i individuálně," uzavřel Marek Lhotský na trochu tajemné nótě.