K první tréninku se ve středu v podvečer sešel širší kádr výběru Olomouckého krajského fotbalového svazu na umělé trávě v Holici.

Trenér Karel Trnečka, který byl i u velkolepého tureckého tažení se po kratší odmlce vrací.

„Jsem rád, že jsem zpátky. Je to náročná práce, ale baví mě,“ usmívá se zkušený kouč, který to jako parťák Petra Uličného dotáhl až do první ligy.

Asistenty mu budou osvědčený Jiří Mika a také Rostislav Sobek, současný trenér Nových Sadů.

„Pochází z Hranicka a má dobře zmapované tamní hráče. S Jirkou Mikou je to podobné zase na Šumpersku a minule nám to perfektně fungovalo,“ vysvětlil Trnečka, jenž na první trénink pozval 31 fotbalistů.

„Jde spíš o určité seznámení, abychom měli dva týmy a zahráli si proti sobě.

„Všichni se nemohli zúčastnit, někdo má zdravotní důvody, jiný třeba pracovní. Někoho zase nechtěli pustit z klubu,“ prozradil Trnečka.

„To se nám stalo v Uničově a Šternberku, hlavně tam mě to překvapilo. Pro kluky, kteří hrají krajský přebor to podle mě může být zajímavá odměna. Ale samozřejmě je to na každém klubu,“ zamyslel se.

Maximálně 5 tisíc měsíčně

Do výběru pro Regions Cup mohou být zařazeni pouze hráči, kteří nemají a v minulosti neměli profesionální smlouvu.

„Oproti dřívějšku se to uvolnilo, že můžeme sáhnout i do MSFL. Na druhou stranu hráč, který už podle smlouvy má měsíčně přes pět tisíc korun, už není považován za amatéra. Na to jsme narazili u řady vyhlédnutých hráčů v béčku Sigmy, u některých v Uničově, ale třeba i v Hranicích,“ prozradil Trnečka.

V nominaci mohou být maximálně čtyři z jednoho klubu.

„Nemůžeme tak udělat kostru z jednoho týmu, jako jsme to měli před lety, když jsem trénoval Nové Sady,“ řekl Trnečka.

V týmu mohou hrát i fotbalisté jiných národností, kteří v Česku působí déle než dva roky. A tak se na první soupisce objevil i ukrajinský záložník Šumperku Jevhen Ostrovka.

Morava, republika, Bosna

Další sraz nově se tvořícího výběru proběhne v polovině února, kdy by se mělo hrát přípravné utkání proti celku Nových Sadů.

První kvalifikační zápasy se budou hrát s největší pravděpodobností v dubnu.

Cesta až na závěrečný turnaj je hodně klikatá. Potřeba je zvládnout nejprve moravskou část a poté republikovou (květen – červen).

Vítěz si zajistí právo reprezentovat Česko na kvalifikačním turnaji v Bosně a Hercegovině, jenž je na programu na konci září.

Závěrečný turnaj Regions Cupu se bude hrát v červnu a červenci 2021. O pořadateli se rozhodne až podle postupujících celků.

Předběžný kádr krajského výběru:

Jakub Juráš (Rapotín)

Tadeáš Spurný, Petr Červenka, David Bernatík, Martin Diblík (vš. HFK)

Martin Popelka, Pavel Pošusta, Filip Ždánský (vš. N. Sady)

Radek Smékal (Prostějov)

Stanislav Sadil (Bludov)

Jevhen Ostrovka, Marek Smrž, Jiří Bernard, Jan Nimrichter (vš. Šumperk)

Martin Schlehr, Ondřej Kyselák, Alex Řehák (vš. Kozlovice)

Michal Zimčík (Přerov)

Patrik Huňka (Kralice)

Vojtěch Kamas (Šternberk)

Jan Šmirjak, Aleš Fryčák (oba Bohuňovice)

Michal Sitta, Lukáš Toman (oba Zábřeh)

Jiří Mráz, Jan Vavrač, Pavel Kysela, Adam Bříza (vš. Jeseník)

David Zmund, Jiří Kasal, Patrik Kasal (vš. Medlov).