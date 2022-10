VIDEO: Famózní Dembelé a 85 tisíc lidí. Borci z Hranic na Nou Campu žasli

/VIDEO/ Dva z nejstarších klubů španělské fotbalové historie, oba nechyběly v jediném ročníku prestižní La Ligy, oba si zakládají na silné vazbě s regionem. Clásico mezi Barcelonou a Athletic Bilbao už možná není natolik vyostřené jako na začátku 80. let, stále se ale řadí mezi to nejatraktivnější, co může nejvyšší španělská soutěž nabídnout.

Výherci Zaměstnanecké ligy SSI Schäfer Hranice v Barceloně na Nou Campu | Video: Deník/Ivan Němeček