Alespoň tréninky ale podle všeho budou aspoň někde pokračovat. Byť v omezeném režimu, aby byla dodržena všechna hygienická pravidla.

Olomoucká Sigma zrušila do odvolání program mládežnických týmů.

Klub uzavřel sportovní halu i hřiště v areálu Androva stadionu i v tréninkovém centru v Řepčíně.

Jedinou výjimku mají dospělí fotbalisté z A a B-týmu, kteří budou v přípravě dál pokračovat.

„Nastalou situaci klub vnímá jako vážnou, a proto se snaží být maximálně zodpovědný. Tréninkový režim A-týmu i B-týmu bude v následujícím týdnu probíhat dle usnesení vlády a vydaných opatření,“ stojí v prohlášení olomouckého klubu.

„Milí fanoušci, zdraví nás všech je to nejdůležitější. Držme proto v této ojedinělé době spolu, buďme opatrní a zbytečně nepanikařme. Věříme, že se s vámi na Andrově stadionu opět brzy setkáme!“ vzkázal klub příznivcům.

Prostějov: vrátí se mládež na tréninky?

V přípravě budou pokračovat i hráči druholigového Prostějova. Prozatím to ale platí pouze pro A tým, i když klub pokouší zajistit možnost sportovat po dobu stavu nouze i mládeži.

„Samozřejmě za dodržení veškerých nutných podmínek stanovených státem. Znamená, že by se na stadionu nepotkávaly jednotlivé kategorie. Nepoužívali by pochopitelně stejné šatny, ty by se po každém použití dezinfikovali,“ sdělil Tomáš Čepa, technický ředitel 1. SK Prostějov.

„Momentálně jsme se ale dohodli tak, že v příštím týdnu bude pokračovat zatím jen áčko, po týdnu uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál,“ dodal.

HFK: Bez tréninků do dubna

Tréninky všech mužstev pozastavili v divizním Přerově či v HFK Olomouc. V prvním případě do odvolání, ve druhém do konce března.

„Měli jsme nachystané krizové plány. Výbor ale včera dospěl k rozhodnutí, že do odvolání se veškeré tréninky ruší a areál uzavírá,“ řekl přerovský šéftrenér mládeže David Chuda.

V Přerově se také pustili do dezinfekce šaten.

„Dnes ráno jsme všechny šatny vyklidili a začali vše dezinfikovat a uklízet. Pokud bychom se vrátili k trénování, tento proces budeme pokaždé opakovat,“ dodal Chuda.

Dilema, zda v organizovaném tréninku pokračovat, nebo ne, usnadňuje v řadě měst fakt, že sportoviště patří městu. Na řadě míst tak ani není co řešit, protože městské samosprávy areály prostě uzavřely.

Nové Sady: Na týden úplně zavřeno

Divizní klub FK Nové Sady však hraje ve svém.

„V tom je částečně naše výhoda, ale také o to větší zodpovědnost. Rádi bychom zabezpečili dětem možnost pohybu, na druhou stranu nechceme vůbec nic riskovat,“ řekl funkcionář olomouckého klubu Josef Ondroušek.

„Momentálně jsme se rozhodli zastavili veškerý provoz na týden a uvidíme, jak se všechno vyvine dál a pak se podle toho zařídíme,“ dodal.

„Zprávy, které máme třeba od mládežníků, jsou takové, že by strašně rádi chodili trénovat, třeba i dopoledne, aby se s nikým nepotkali, ale opravdu nechceme nic podcenit a na týden jsme se rozhodli zastavit všechno,“ dodal Ondroušek.