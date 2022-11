A naštvaný třiadvacetiletý fotbalista určitě nebude. Ve třiadvacáté minutě totiž oslavil hattrick a mezi prvním a třetím gólem uplynulo pouze deset minut.

Chytil jako Bican: Byl jsem dojatý. Na zápisné si po hattricku asi půjčím

„Povedlo se mu to. Je hodně málo hráčů, kteří mají debut v áčku a dají tři góly. Vyšlo mu to parádně a přispěl k výkonu,“ chválil kouč po vítězství 5:0.

Už před reprezentačním srazem se mluvilo o zájmu Slavie. Je otázka, kdo všechno se do jednání o služby Mojmíra Chytila zapojí. „Všem talentovaným klukům prospěje, když se dostanou do kvalitnější zahraniční ligy. I pro nás je to potom plus, protože budou srovnanější s Evropou,“ má jasno Šilhavý.

Tak kam to bude?

Neskutečné! Ale Moju to bude stát opravdu hodně, směje se reprezentant Černý