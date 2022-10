„Vůbec to tak nebylo, že by hráči měli nějaké přehnané požadavky. To ani náhodou. Rozpadlo se to skrz vedení,“ řekl tehdy Deníku Pavel Šišlák.

Pravdou je, že většinu nejlepších hráčů Ústí s sebou do Bělotína přetáhl sportovní manažer Radim Žingor, který má s danými hráči nadstandardní vztahy už od jeho působení v hranické mládeži. A právě v Bělotíně nakonec skončil i Pavel Šišlák. Nejprve to však s brankářem Urbáškem vzali přes Přerov.

„Mohl jít do Bělotína hned, ale nechtěli jsme tam tahat celý mančaft z Ústí. U Pavla jsem chtěl, aby hrál divizi, je to nadstandardní hráč,“ vysvětluje Radim Žingor. „Bavil jsem se s trenérem Přerova Rojkou, že je to hráč, který by mu určitě pomohl. Pavel navíc sám chtěl zkusit divizi,“ doplnil.

Nejprve odchod kamaráda

S gólmanem Urbáškem tak ve Viktorce absolvovali letní přípravu, avšak kamarád mezi třemi tyčemi náhle v Přerově skončil. V týmu se objevil nejprve Ondřej Kolenko z Hlučína, který se ovšem zranil a Viktorie pak z Prostějova získala Ondřeje Mikeše. Pro Urbáška nebylo místo.

Netrvalo příliš dlouho a z Přerova odešel také záložník Pavel Šišlák. „Se všemi kluky komunikuji, věděl jsem, že něco není v pořádku, ale nechci to komentovat,“ řekl bělotínský funkcionář Radim Žingor. „Byl zvyklý, že když byly například v Ústí nějaké prémie, tak se v dohodnutý termín splnilo to, co se řeklo,“ dodal.

Hrály tedy roli peníze, které Pavel Šišlák od přerovského klubu nedostal? „Tvrdil, že se s ním nikdo nebavil, ale neposlal mi ani jeden cesťák a výplaty jsme měli mít první až 21. září, v tom měl být zahrnutý i srpen,“ řekl předseda 1. FC Viktorie Přerov Břetislav Holouš.

„Měli jsme navíc nějaké další vnitroklubové problémy. Některé věci šly trošku stranou. Řešilo se něco jiného,“ vysvětluje.

Konec trápení a nový start? Viktorka Vsetín zlomila v závěru

Přesun do známého prostředí

Možná mnohem větší roli však sehrál fakt, že v Bělotíně na Pavla Šišláka kromě Radima Žingora čekali bývalí spoluhráči a kamarádi. Přerov navíc do sezony nevstoupil dobře.

„Než aby se vyprdl na fotbal, byl jsem rád, že šel do Bělotína. Vím, jaký je to kluk, je dobrý i do kabiny, nikdy neměl žádné problémy, je to poctivec. Dohodli jsme se,“ nastínil Radim Žingor.

„Asi se mu u nás nelíbilo. Je fakt, že ani tolik nenapadl do šatny. Máme tam dvacetileté kluky, nevím,“ pokrčil rameny Břetislav Holouš.

„Kosťa on fire!“ Stoper dal Kozlovicím jistotu šesté výhry v řadě