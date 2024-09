ELEKTROMECHANIK | 1 směna + podíváš se do světa! (40 - 55.000 Kč) Výrobní společnost zaměřující se na montáž slaboproudých elektrických zařízení hledá do svého týmu ELEKTROMECHANIKA, který se bude podílet na montážích elektrických zařízení převážně u zákazníků v rámci EU. Jedná se o dlouhodobější výjezdy a v případě potřeby práce na 1 směnu ve výrobním závodě v Hranicích. Pokud se chcete podívat do světa a hledáte stabilního zaměstnavatele se smlouvu na dobu neurčitou ihned od nástupu, tak se nám neváhejte ozvat! Náplň práce: sestavování a montáž slaboproudých elektrických zařízení podle elektroschémat a výkresové dokumentace u zákazníků v rámci EU (4 - 6 týdenní turnusy), měření a kontrola elektrických veličin, kontrola správnosti zapojení , v případě potřeby práce na 1 směnu v Hranicích na Moravě. 40 000 Kč

