Fotbalový kolotoč je zastaven. V nižších soutěžích se na jaře ani točit nezačal, možná ani nezačne. Ve frontě natěšenců čekali také divizní fotbalisté SK Hranice, kteří se chtěli vrátit do nejvyšších pater tabulky. Je to ale zkrátka zvláštní sezona. I pro Sportovní klub.

Fotbalisté SK Hranice. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Neseme to blbě. Taková příprava tady, co jsem v Hranicích, nebyla. Odtrénovali jsme, co jsme chtěli, navíc ve velkém počtu. Zápasy byly také kvalitní. Těšili jsme se, jak to dokážeme aplikovat v soutěži,“ smutní hranický trenér Radek Fojtů.