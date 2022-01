Miroslav: Hrál jsem naposledy v Šumvaldě, ale spíše jsem jen paběrkoval. Bráši do mě rýpali, Michal vlastně i v jednom rozhovoru přes noviny. S Michalem jsem dříve už hrával, ale řekl jsem si, že si dám poslední půlrok spolu s nimi. Dlouho mě za nimi tahali už, když byli v Příkazích, ale tam jsem z jistých důvodů nechtěl, zařekl jsem se, že tam už nepůjdu, i když odsud pocházíme. Když jsem řekl manželce, že jdu na Červenku, nebyla úplně ráda. Ne kvůli tomu, že budu hrát s nimi, ale že budu pořád hrát fotbal. Už jsme se totiž bavili, že skončím. U mě je problém, že jdu na trénink, vše mě bolí a tři dny to potom rozhejbávám. Vysvětlil jsem jí, aby to ještě půl roku vydržela, abych si zahrál s bráchama.

Jaké pro vás bylo, zahrát si všichni tři spolu?

Miroslav: Hrozný s těma ksichtama (smích). Ne, přišlo mi to normální. Chtěl jsem si s nimi kopnout a to se mi splnilo. Fotbalově jsem byl samozřejmě nejlepší (úsměv), výsledky mohly být lepší, ale to nebyl záměr, proč jsem tam šel. Už jsem je moc neprožíval. Blbé bylo, že se Michal zranil a polovinu zápasů nehrál.

Splnili jste si tedy sen?

Jaroslav: Chtěli jsme na druhý půlrok dotáhnout tátu, aby nás trénoval, ale Mira to vzdal a ukončil kariéru.

Michal: Roky přibývají, tak jsme si chtěli všichni spolu zahrát. Ale jak říká Jarda, je škoda, že táta nám trošku nepomohl, to by byla taková třešinka na dortu. Bylo by to pěkné, kdyby za námi došel.

Bylo opravdu ve hře, že by šel trénovat Červenku?

Miroslav: Spíše jsme do něj rýpali.

Michal: Přemlouvali jsme ho. Jednu dobu byl nalomený a kdyby na to více kývl, myslím, že bychom ho tam dokázali dostat, ale asi se mu nechtělo tuhle uzavřenou kapitolu znovu otevírat.

Miroslav: Postupně jsme viděli, že by do toho nešel. Už nechce trénovat. Ale kdyby řekl, že půjde, nevím, jak bych reagoval, jestli bych ještě půl roku hrál, ale já už jsem si pod ním užil své (úsměv).

Jezdil se na vás alespoň dívat?

Jaroslav: Na každý zápas.

Michal: Byl naším největším fanouškem. Celou dobu tvrdil, že už nebude jezdit, že ho to nebaví, ale byl všude.

Miroslav: Když Michal v novinách řekl, že je náš sen zahrát si spolu, tak táta to neřekne, ale těšil se, až se bude dívat na nás tři pohromadě.

Jaroslav: Alespoň mohl jen na jeden zápas o víkendu a ne na víc (úsměv).

Radil vám při hře?

Michal: Možná první tři zápasy, pak už rezignoval.

Miroslav: Vždy jsme se bavili, co se zdá jemu špatně a co nám. Něco jsme si potvrdili, něco vyvrátili. Ale každý poločas jsme za ním chodili.

Jaroslav: To je pravda, stal se z toho takový přestávkový rituál.

Na zápasy jste jezdili spolu?

Miroslav: Ano, bydlím nejdál, tak jsem je vždycky posbíral.

Michal: V autě jsme probrali vždycky úplně vše – fotbal, práci, rodinu. Ale největší šoumen byl Klabe (Radek Klabačka, pozn. red.). To byla zábava na celovečerní film.

V zápase jste potom raději nahrávali jeden druhému?

Michal: Mně to bylo jedno.

Miroslav: Problém je, že Michal si neumí naběhnout (smích). Nebylo to tak, že bych raději nahrál bráchovi než jiným.

Jaroslav: Já vykopávám na Michala, protože ví, jak si na mé výkopy naběhnout, ale potom už to zjistili i další.

V zápasech jste tedy tolik nevnímali, že tam máte bráchy?

Miroslav: Měl jsem problém, když Michala někdo sejmul. Jako starší brácha jsem měl obranářský pocit. Normálně se kontaktům vyhýbám, ale když ho někdo otočil, tak jsem to borcovi vrátil. Nechci si na ně moc nechat chytat.

Michal: To jsem měl podobně.

Miroslav: Ale do mě tolik nechodili jako do Michala. On je taková známá tvář, střelec.

Brankář Jaroslav vstřelil více gólů (1) než záložník Miroslav (0). Nedělali jste si z něj srandu?

Michal: To je podpásovka (všichni smích).

Miroslav: Já jsem dal naposledy gól v roce 2003… Moc jsem jich nikdy nedával. Ty kecy tam byly, já jsem mu šel hned vyčinit k rohovému praporku, ale vždy jsem radši na góly nahrával. Přeju mu to, byl slavný, byl v novinách.

Jaroslav: Já jsem si rýpal, celou závěrečnou to schytával.

Neměl jste, Jardo, chuť, se vrátit alespoň na jeden zápas do pole?

Jaroslav: V Šumvaldě v devadesáté, kde jsem dal ten gól po rohovém kopu(úsměv), jinak ne, kolena mě už nepustí.

Co jste si nejvíce užili na společném angažmá?

Michal: Že bylo na soupisce napsáno třikrát Večeřa.

Miroslav: Není obvyklé, že by tři bratři hráli spolu. Málokde jsou tři. Bylo to úsměvné, kopali jsme penalty v Nové Hradečné a gólman soupeře se ptal, kolik vás tady je?

Jaroslav: Bylo to jiné, vidět v šatně ty dva bráchy.

V minulosti jste hráli také proti sobě. V utkání Šumvald – Příkazy hrál za domácí Miroslav a za hosty Michal s Jaroslavem. Jaké to bylo?

Michal: Člověk věděl, že ho tam má. Mira se ještě postavil na stopera a já jsem do něj nechtěl chodit, nechtěl jsem, aby udělal chybu a pokazil to, vyhýbal jsem se mu. Přesto jsem dal čtyři góly. Bylo to divné. Vedli jsme v 10. minutě 3:0 a říkal jsem mu, vypadni z toho stopera a běž hrát jinam. On tehdy šel hrát středního záložníka.

Miroslav: Já jsem byl rád, že tam je, dělal jsem si z něho srandu, přidržoval jsem ho za trenky a takový ty srandičky.

Michal: Nevím, jaké by to ale bylo, kdyby proti mě stál Jarda. To je jiná situace.

Miroslav: Já jsem třeba Jardovi chtěl dát gól.

Jaroslav: Já si zase říkal, kdokoliv, jen ne Mira. Měl jsem z toho strach, protože vím, že se jednou za deset let ukopne.

Miroslav: To by taky do roku 2050 měl co poslouchat.

Jaroslav: Měl tam tenkrát dvě střely, tak jsem se modlil, jenom to netref.

Jak byste jeden druhého fotbalově charakterizovali?

Miroslav: Michal je střelec, ale taky je zhnilej a byl zhnilej, kdyby nebyl, tak je někde jinde. Jarda měl smůlu na zranění a teď je šikovný brankář. Fotbalisti to jsou od pána Boha. Mají to v genech po dědovi a tátovi. Já jsem toho tolik nezdědil.

Jaroslav: Ale taky jsi měl talent, spíš jsi měl smůlu na zranění. Mira patří mezi nejlepší hráče okresního přeboru. Nejlepší střední záložník, ani Zavadil není takový.

Michal: Mira je taková hračička, špílmachr. Jarda to měl narýsované úplně nejdál. Byl v repre, ale zdraví měl takové, jaké měl. Já když jsem byl v Hradci Králové, tak jsem se bohužel také zranil. Kromě Hradce jsem měl jít do HFK, ale Uničov mě nepustil a dal tomu červenou. Jinak gólman jako Jarda v okresním přeboru není. U Miru bych dodal, že dá jeden gól za tři roky, ale když ho dá, je to gól roku.

Miroslav: To je pravda, vybavuju si, že v devadesátým sedmým jsem vystřelil z půlky hřiště…

Michal: To si pamatuju, tam jsem stál za brankou.

Bratři Večeřovi



Miroslav Večeřa

Věk: 38

Pozice: záložník

Kariéra: Troubelice, Litovel, Uničov, Příkazy, Královské Nové Sady, Medlov, Protivanov, Bouzov, Slavonín, Újezd, Mladeč, Šumvald, Červenka



Michal Večeřa

Věk: 35

Pozice: útočník

Kariéra: Uničov, Mor. Třebová, Sigma, Zábřeh, Protivanov, Rýmařov, Medlov, Dolany, Rakousko, Příkazy, Červenka



Jaroslav Večeřa

Věk: 31

Pozice: brankář (dříve útočník)

Kariéra: Uničov, Sigma, Slavia, Rýmařov, Oskava, Vyškov, Rakousko, Medlov, Dubicko, Třeština, Příkazy, Červenka

Proč Miroslav končí hráčskou kariéru?

Miroslav: Protože mě fotbal přestal bavit. Baví mě pořád jako sport, ale nebaví mě jako instituce. To, co je kolem. Že člověk někam přijede a je tam za vola. Dělá z vás vola rozhodčí, protihráči, pořadatelé, diváci a není tam žádná úcta mezi kluky. A to jsme hráli blbý okresní přebor. Hraje se tam za pivo a párek a člověk pak má strach, že ho někdo přepálí, protože rozhodčí hráče neochrání. Klidně bych mohl ještě dva, tři roky hrát, ale už toho bylo dost. Jsem rád, že jsem to mohl s kluky zakončit. Plácli jsme si, udělali si fotku ve stejném dresu a nedokážu si představit, že bych končil jinde. Ukončení nemohlo být lepší. Možná bych je ještě mohl někdy trénovat.

Chtěli byste jej jako trenéra?

Michal: Asi by mi to nevadilo. On je trenér do party a hecíř. Byl jsem se párkrát podívat na jeho tréninku a šlo vidět, že chce dělat srandu, ale někteří to nechápou. A parta se teď dělá v mužstvech těžko.

Jaroslav: Já už jsem ho chvíli trénoval v Mladči, takže by mi to měl vrátit.

Když odhlédneme od fotbalu, máte i jiné společné záliby?

Miroslav: S Michalem jsme pravidelně hráli tenis a pinec. Je to o tom, že s Jardou jsme od sebe sedm let, ale s Michalem jen tři, takže jsme něco podnikali častěji.

Michal: Všichni jsme chodili hrát hokej. U Jaroslava si občas zahrajeme turnaj ve stolním fotbálku. Tam máme sázku, že když někdo nedá v zápase gól, tak podlézá pod stolem. Ještě chceme sehnat šprtec, uděláme si akcičku a padne bečinka (úsměv).

Jak u vás probíhají Vánoce?

Miroslav: Potkáváme se podle možností, minule jsme byli kompletně všichni s rodinami i rodiči pohromadě. Jinak se musíme rozumně protočit. Uděláme nějaký gulášek, vyudíme. Před silvestrem se stalo tradicí, že chodíme na túru pěšky z Uničova na hřbitov do Nákla, kde leží děda s babičkou.

Jaroslav: Jinak Vánoce slavíme tradičně. Ráno vánočka, musí být zelňačka – to máme od mamky a potom salát s kaprem.

Michal: Jsme odkojeni kaprem.

Pustíte si raději pohádky nebo třeba anglickou ligu?

Miroslav: Já určitě raději pohádky.

Jaroslav: U nás má ovladač manželka, takže… (smích).

Michal: Já se na fotbal podívám, ale díváme se na pohádky. Pustím si hlavně svůj oblíbený klub Arsenal. Když vidím Jaroslavovu Barcelonu, tak vypínám televizi a vždycky ho štengruju, když hrajou s Realem Madrid, kterému naschvál fandím.

