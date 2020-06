„Všichni jsme zklamaní, už třetí rok hrajeme na špici, teď to bylo nejlépe rozjeté. Musíme začít od znova, zase od prvního kola. Mančaft tady zůstává pohromadě a síla tam je,“ hlásá trenér Brodku Tomáš Martinek, bývalý ligový obránce Karviné, ale i Přerova, Uherského Brodu či Holice.

V neděli se tak na hřišti v Brodku u Přerova jednalo o zajímavou odvetu, avšak srovnávat současný divizní kádr Všechovic (s exreprezentantem Markem Heinzem v základní sestavě) a tým domácích je vzhledem k postavení obou týmů a tříletému odstupu mimo mísu.

Tři góly Brodku ze standardek

Přesto diváci sledovali relativně vyrovnanou partii. Poločasové vedení 1:0 sice Všechovice navýšily až na čtytřgólový rozdíl, ten ovšem Brodek díky třem úspěšným standardním situacím překvapivě stáhl a bylo zase o co hrát. Tatran nakonec přeci jen upravil na konečných 3:5 z pohledu domácích.

„Snažili jsme se tentokrát zapojit i další hráče z širšího kádru, taky se nám do hry vrátili dlouhodobě zranění nebo ti, co byli mimo hru,“ narážel trenér Všechovic Petr Zatloukal na Tomáše Oravu, vracejícího se z vojenské mise, a na Petra Pleška, který měl vážnější zranění. „Zkoušeli jsme různé varianty, což se povedlo, herně to bylo v pohodě, jsme spokojeni,“ dodal Zatloukal.

Sílu soupeře nakonec uznal i brodecký kouč Martinek. „Samozřejmě byl vidět rozdíl v rychlosti a organizaci hry, ale kluci se s tím poprali dobře. Dostali jsme jeden gól po sporné penaltě. Ukázalo nám to, že kluci na to mají,“ věří trenér, který už v roce 2014 dovedl Kozlovice k postupu do divize.

Bude se podobně radovat i s Brodkem?

FK Brodek u Přerova – Tatran Všechovice 3:5 (0:1)

Branky: Zedek, Glauder, Dohnálek – Rolinc 2, P. Plešek z pen., Hrdlička, Zezulka.

Brodek u Přerova: Běhalík – Z. Kudlička, Omelka, Hrabal, Zedek – J. Kudlička, Zatloukal, Chytil, Šebesta – P. Bundil, Alf. Složil. Střídali: Odstrčil, Glauder, Mádr, Dohnálek. Trenér: Tomáš Martinek.

Všechovice: Konečný – Geryk, Richter, Zezulka, Hostaša – Hrabovský – Hrdlička, Orava, Heinz, Rolinc – Hoffman. Střídali: Kňura, P. Plešek, Vanduch, Páleník. Trenér: Petr Zatloukal.