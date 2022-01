Svou střeleckou potencí a čichem na góly zaujal, už v prosinci tak zamířil na týdenní zkoušku do ligového klubu. Stejně jako nyní trénoval střídavě s áčkem a B-týmem. A uspěl. Proč? Třeba díky krásnému gólu Filipu Nguyenovi při tréninku.

„Byl tam centr z kraje, hned jsem ho z voleje placírkou stáhl na přední tyčku. Takže tohle se povedlo,“ pokrčil Koryčan rameny.

„Líbil se nám, tak jsme se domluvili. Má dobrou koncovku,“ potvrdil trenér Slovácka B Pavel Němčický.

Samozřejmě, při kvalitě útoku prvního týmu Slovácka je prakticky jasné, že mladičký útočník zamíří do B-týmu. Zatím ale dostává na tréninku prostor i s áčkem.

„Vidím tam Petrželu, Kadlece, je to něco nového. Ale líbí se mi to. Bavím se spíš s mladšími, ale i ti starší jsou laskaví a pomůžou. Mluvil jsem třeba s Ciciliou, trošku i s Václavem Jurečkou. Zeptal se mě, jak se mám a tak, potěšilo mě to,“ rozplývá se Koryčan.

Skok z divize k tempu první ligy je těžko představitelný. Na tréninku se tak nadějný kanonýr stále srovnává s velkou změnou.

„Rozdíl je v nasazení, všechno je tam hodně rychlé. Asi se tam nikdo nechce zranit, takže tolik nechodí do soubojů a podobně. Taky do nich nechodím, i když jsem na to byl zvyklý i na tréninku,“ přiblížil. „Ale tak nějak jsem počítal s nejhorším. I když jsem například nečekal, že budeme běhat v lese,“ dodal s nadsázkou.

Na pořádné tréninkové dávky je ovšem z divizního Přerova zvyklý. Viktorku dotáhl na čelo soutěže, střelecky i herně ohromně vyzrál pod trenérem Davidem Rojkou.

„Jsme první, dal šestnáct gólů, vyrostl, má nějaké kvality. Je jasné, že nějaký tým po něm sáhne. Pro jeho vývoj je to logické vyústění situace,“ myslí si bývalý ligový útočník.

Ten by svůj klenot rád na jaře viděl v Přerově, aby týmu pomohl k postupu do třetí ligy. Sám však spíš počítá s tím, že Koryčan nastoupí za B-tým Slovácka.

„Ten skok je obrovský. Hrál jsem druhou a pak první ligu a byl to taky velký rozdíl. Když si vezmu první ligu a divizi? Je to nepředstavitelné. Přál bych mu to, ale ve Slovácku jsou čtyři kvalitní útočníci,“ zmínil bývalý hráč Sigmy Olomouc či Mladé Boleslavi.

V jiném světě

Tadeáš Koryčan si tak zatím užívá „jiný svět“. „Zaujalo mě, jak jsou pokaždé věci nachystané na svém místě. A nečekal jsem, že na tréninky se z areálu jezdí dvěma autobusy. To je pro mě taky něco nového,“ vypráví.

K první životní smlouvě mu pomohl Jan Palinek. Asistent trenéra A-týmu pochází Přerova a Tadeáše zná. Teď umění rozeného střelce, který ještě pár let zpátky hrával ve středu zálohy, poznávají i ostatní.

„Zakončení má solidní, zapracovat musí na kondici nebo taktice, ale to je normální, protože je to mladý kluk, navíc přišel z divize. Čich na branky ale má, což je strašně důležité. S ním se člověk musí narodit,“ dobře ví trenér Slovácka B Němčický. „Bude se připravovat hlavně s námi,“ uzavřel.

Koryčan každopádně píše zajímavou pohádku. Právě FC Slovácko je totiž navíc jeho oblíbeným tuzemským klubem. Zázraky se dějí, třeba přerovského útočníka uvidíme i v nejvyšší soutěži.