Nejen o bytě, ale také o zážitcích z kariéry, kterou uzavřel ve Skotsku, se ve třetím dílu podcastu SigmaJede rozpovídal sympaťák, jemuž se ve fotbalovém světě přezdívá Bobby.

Ano, čtete správně - Bobby. „Musím to tady v Olomouci hlavně trochu narovnat. Všude to tak bylo, až tady v Olomouci mi dali jméno Bob. Už jsem to přijal, ale ze začátku jsem s tím trochu bojoval. Každopádně Nejsem Bob, ale Bobby,“ vysvětloval Zlámal.

Zdroj: SK Sigma Olomouc

„Nechtěl jsem na to ale nějak moc upozorňovat, protože bylo jasné, že pak už by to úplně zakořenilo a neoslovovali mě jinak,“ smál se.

Přezdívka pochází od jeho strýce Františka Zlámala, který zejména během sedmdesátých let chytával za pražskou Slavii. „Vypadal jako Bobby Charlton, proto mu začali říkat Bobby. Když jsem později já přestoupil do Sparty, tak se mě hned Jarda Blažek ptal, jestli Bobby Zlámal je moje rodina a od doby mi začal říkat taky Bobby. Chytilo se to a já tu přezdívku mám rád,“ prozradil Zlámal.

Jako Bobbyho Zlámala si jej pamatují i na početných zahraničních štacích. „Moje křestní jméno by asi nevyslovili,“ usmíval se bývalý gólman italských celků Udine a Bari, španělského Cádizu, tureckého Alanyasporu.

K tureckému angažmá se váže také mrazivá historka o tom, jak s týmem přihlížel obětování kozla. Mimochodem od té doby jí minimálně maso.

V podcastu však mluvil i o řadě dalších témat. Třeba o tom, že je nesrovnatelné vychytat nulu a vstřelit gól, což se mu povedlo v dresu Bohemians. „Nedá se to samozřejmě srovnat, gól je lepší,“ říká Zlámal.

Zasmál se tomu, co má společného se slavným německým brankářem Oliverem Kahnem, proč ještě hraje krajský přebor zrovna za středočeskou Hvozdnici, nebo o tom, jak si hrál na střelce Inzaghiho a trénoval hlavičky.

Celý 3. díl podcastu SigmaJede můžete vidět v premiéře na YouTube kanálu Sigmy ve čtvrtek večer.