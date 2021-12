„V klubech byl jen jeden masér a jeden lékař na zápas. Dne už jsou masérské týmy o několika lidech. Nedá se to srovnávat,“ prozradil Skopal na úvod.

Lehce naznačil, jaké mají hráči rituály a že nejčastěji je na jeho masérském stole matador Roman Hubník. „Má už na to věk,“ usmál se Skopal, který potvrdil i to, že masérna se často mění na zpovědnici.

Zvědavce ale musel zklamat. „To, o čem se tam mluví, musí zůstat tam,“ vysvětluje.

Zdroj: SK Sigma Olomouc

Kromě nejnovějších trendů v masírování a fyzioterapii prozradil i to, kdy zažívá při zápasech nejnepříjemnější chvíle. „Nejhorší jsou rozbité hlavy. Ze střídačky je to daleko, takže nevíte, o co jde. Co přesně má rozbité, jestli není třeba v bezvědomí, může mít zapadlý jazyk. To jsou nejtěžší momenty,“ řekl Skopal.

„V Teplicích měl šití hlavy Pablo González. To jsou věci, které se vyřeší na přímo na stadionu. Na všech zápasech je připravený lékař. Někdy se to zaváže tejpem, dohraje poločas nebo zápas a zašije se to o přestávce, nebo po konci. Na Spartě v prvním kole ale Romanu Hubníkovi zašil doktor hlavu jedním nebo dvěma stehy během asi sedmi minut přímo na střídačce,“ prozradil rodák z Ostravy, který už se ale cítí jako Olomoučan.

Komu fandí v duelech Baníku se Sigmou? „Zbytečná otázka. Samozřejmě Sigmě,“ smál se.

