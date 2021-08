Hraničtí začali více než slušně. Ve 12. minutě si po centru na hranu ofsajdu naběhl Nikolas Tilkeridis a nedal hlavou Mrozkovi šanci. Vyrovnání ale přišlo ještě do poločasu. V 31. minutě si Martin Václavík zpracoval křižnou přihrávku a poslal míč neomylně ke vzdálenější tyči.

„Začali jsme celkem dobře, ale pak nás trochu začaly srážet naše chyby. Tím jsme soupeře dostali zbytečně do hry,“ přiznal po utkání evidentně zklamaný hranický trenér Radek Fojtů.

K dokonání obratu stačilo domácím pouhých deset minut z druhé části. Po dobré přihrávce se před odkrytou bránou do míče opřel Matyáš Richtár a rozjásal zhruba sto padesát přihlížejících fanoušků. Od té doby se hra uklidnila a vše směřovalo k poklidnému postupu domácích.

To se ale nakonec nekonalo. V 79. minutě totiž zamířil přesně David Heřmánek a poslal zápas do prodloužení.

„Měli jsme na to, abychom to dnes rozhodli v normální hrací době,“ lomil rukama Fojtů a pokračoval. „Teď nechci, aby to, co teď řeknu, znělo jako výmluva. Úplně bez emocí ale mohu říci, že ze strany rozhodčích to byl vůči nám opravdu výsměch. Ti z mého pohledu zápas evidentně rozhodli. Nepískli nám jasnou penaltu a řadu soupeřových ofsajdů. Opravdu nevím, proč to dnes dělali,“ nešetřil nespokojený hranický lodivod kritikou.

V nastaveném čase se několikrát blýskl skvělými zákroky domácí brankář Mrozek, díky kterému zápas nakonec dospěl až k pokutovým kopům.

Jak čas postupoval, ubývalo spolu s ním na ostravském hřišti světlo. Druhá část prodloužení se už odehrávala za pořádného šera a penalty už skoro za tmy.

„Myslím si, že tma při penaltách nic neovlivnila. V tomto případě byly podmínky pro všechny stejné. K tomu rozstřelu nemělo hlavně ani dojít,“ konstatoval Fojtů smířlivě.

Hranický Lukáš Hapal neproměňuje za snížené viditelnosti rozhodující penaltu.

Zdroj: David Kubatík

Během prvních čtyř sérii selhal vždy jeden hráč na každé straně. V té poslední pak rozhodl přesný zásah Richtára a následně selhání Hapala, který míč poslal vysoko nad Mrozkovu svatyni.

„Prostě jsme prohráli, čímž pro nás pohár končí. Během dalších dvou dní se ale budeme muset dát zase dokupy. V sobotu totiž jedeme do Břeclavi, kde chceme a také potřebujeme vyhrát,“ uzavřel Fojtů.

MFK Vítkovice – SK Hranice 3:2 po pen. (1:1)

Branky: 31. Václavík, 55. Richtár – 12. Tilkeridis, 79. Heřmánek . Rozhodčí: Šimeček – Macrineanu, Šujan. ŽK: Václavík, Kalfas, Gula – Cverna, Kundrát, Kuchař M., Cagaš, Hapal, Rolinc. Diváci: 168.

Vítkovice: Mrozek – Kalfas, Němec (80. Gula), Hadaš, Richtár, Václavík, Motyčka, Jaroň (70. Leixner), Romaněnko (91. Kouřil), Tomáš (70. Kohut), Macík. Trenér: Robert Pištěk.

Hranice: Tomečka – Cverna, Kundrát, Kuchař M., Bezděk (46. Lasovský), Tilkeridis (90+16 Kuchař D.), Vítek (58. Heřmánek), Marek, Cagaš, Rak (58. Rolinc), Hapal. Trenér: Radek Fojtů.