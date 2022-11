Za Hanáky odehrál rekordních 415 zápasů a v podcastu mimo jiné vzpomínal na období pod koučem Karlem Brücknerem. „Už tehdy jsme hráli systém, že jsem soupeře napadali. Všichni s tím měli problém. Hrálo se jim v Olomouci špatně a měli obavy sem přijet. Věděli, co je tady čeká a přijela třeba Sparta, která měla strach tady hrát,“ prozradil Oldřich Machala.

Zdroj: SK Sigma Olomouc

Ten má také na kontě dlouhou šňůru odehraných zápasů v řadě, která jich čítá 173. „Občas máte zdravotní problém, který musíte překousnout - drobná zranění, teploty. Rovněž musíte mít formu,“ říkal.

A také nesmí fotbalista sbírat žluté či červené karty. „Ale s tím jsem neměl problém. Rozhodčím jsem říkal, aby mi je nedávali, když to nebude nutné. Měl jsem u nich respekt a nebyl jsem jak Řepka. Spíše jsem hrál, kdežto on to bral více od podlahy,“ usmál se.

Sigma hraje naposledy na podzim doma. Přijede Jablonec

Oldřich Machala také prozradil, jaké měl v minulosti nabídky a která jej mrzí, že nevyšla. Které to jsou a mnoho dalšího se dozvíte na klubovém youtube kanálu v díle, který vyšel v pátek v podvečer.

Inzultace sudího proběhla jinak. Padly tresty - jedna milost, rozhodčí pochybil