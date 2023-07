/FOTOGALERIE/ Až gól v nastaveném čase rozhodl o pohárovém postupu třetiligových Hranic na půdě divizních Všechovic. Sportovní klub spasila v 92. střídající letní posila z Nových Sadů Dominik Opatřil. Jeho povedená trefa byla v sobotu jedinou a hranický celek tak nadále vládne regionu a zahraje si 1. kolo MOL Cupu doma proti Uničovu.

Fanoušci fotbalistů SK Hranice umí vytvořit pěknou kulisu. Takto byli vidět v závěru sezony 2022/23. | Video: Deník/Ivan Němeček

Favorit pohárového derby byl jasný. Vždyť Hranice v přípravě válí, na Slovensku porazily druholigovou Považskou Bystricu 2:1, předtím vyprášily vítěze divize E z Kozlovic na jeho hřišti 4:0.

Jenže Všechovice už v minulé sezoně ukázaly, že na svém hřišti v poháru umí. Loni to odnesl Frýdlant nad Ostravicí (3:0) a Valašské Meziříčí (2:0), a na vesničku na pomezí tří okresů tak ve 2. kole dorazil za odměnu druholigový Vyškov.

Hraničtí tedy tušili, že nic jednoduchého je ve Všechovicích nečeká, což se jen potvrdilo. „Poháry jsou specifické. Dokud je stav 0:0, je to vždy nevyzpytatelné,“ řekl hostující kouč Roman Matějka.

A tentokrát bezbrankové skóre trvalo až do doby, kdy většina z více než třístovky diváků očekávala prodloužení.

„Všechovice předvedly dobrý odbojovaný výkon. Hrály houževnatě a spoléhaly na rychlé protiútoky a standardky. Když se k něčemu dostaly ve vápně, šla z nich cítit velká vůle nám dát gól. My jsme naopak nedokázali, jak říká pan Hnátek, zařízení,“ ohlížel se Matějka.

Hranice odstartují přípravu bez Mičoly i Marka. Známe první posily

Co se nedařilo po celý zápas, předvedl v 92. minutě střídající Dominik Opatřil. Posila z Nových Sadů je zvyklá nastupovat na pozici levého obránce. Taky však umí dávat góly, v minulé sezoně jich v divizi bylo hned deset.

„Přeskupil jsem řady, šel hrát halvbeka. Měl tedy úkoly hrát hodně nahoře a gólovou situaci vyřešil parádně. Dostal to do vápna, krásně se uvolnil a dal to na zadní tyčku. Jde vidět, že si v těchto situacích umí poradit,“ chválil Matějka.

Že by si řekl o základní sestavu? „Je to technicky výborně vybavený kluk, jediné, co mu chybí, je síla, na tom ještě musí pracovat, je drobné postavy,“ řekl trenér Hranic.

O vítězství Hranic skutečně rozhodla střídačka. Postupem času přeci jen byl vidět rozdíl v šířce a kvalitě kádru a gól Opatřila byl logickým vyústěním sobotního střetnutí.

„Hřiště bylo krásně nachystané, ale měkčí a menší. Koordinace na mokrém terénu nebyla ideální, byla to víc bitva než fotbal. Od sedmdesáté minuty bylo vidět, že jsme na tom fyzicky lépe a tušil jsem, že zápas nakonec zvádlenem,“ přiznal Roman Matějka.

Všechovice trápí zranění. Posily? Jeden talent z Baníku končí, jiný přichází

Kubica: Vyhrál šťastnější

Na druhé straně nebyl Tatran daleko od velmi cenného skalpu, navíc v jedinečném derby, kdy proti sobě nastoupili například tři bratranci Rolincové. Daniel a Filip na straně domácích a útočník Jakub v dresu hostů. Z lavičky Všechovic vše sledoval táta prvních dvou jmenovaných Miroslav.

„Pro nás to byl první silný soupeř před startem divize. Ukázalo nám to, jak na tom kádr je. A zjistili jsme, že když hraje týmově a dodržuje, co má, můžeme hrát vyrovnanou partii i s třetí ligou. Vyhrál šťastnější tým,“ myslí si Lubomír Kubica, trenér Všechovic.

Zároveň ale uznal: „Přeci jen rozhodla kvalita hranického kádru. Jak se prostřídalo, ukázala se připravenost hostů. My jsme neměli střídačku tak našlapanou.“

Předkolo MOL Cupu mezi Všechovicemi (v modrém) a Hranicemi.Zdroj: Pavel Hrdlička

Kubica pochválil i atmosféru pohárového zápasu, který navštívilo i spousta fanoušků Hranic v čele s fanklubem Hraničáci, který se staral o dobrou kulisu. „Vše na hřišti i mimo něj se odehrávalo v mezích, nic vyhroceného,“ zmínil Kubica.

„Neděláme z prohry vůbec tragédii. Každý chce vyhrát, ale byla to pro nás dobrá generálka na Bzenec,“ má jasno všechovický kouč.

První divizní mač jeho svěřenci odehrají v neděli 6. srpna doma od 17 hodin. Hranice vstoupí do MSFL v pátek v 18 hodin, kdy hostí rezervu Zlína.

Tatran Všechovice – SK Hranice 0:1 (0:0)

Branka: 92. Opatřil.

Rozhodčí: Pospíšil – Labaš, Matulík. ŽK: Orava – Vymětalík, Cagaš. Diváci: 300. Postupují Hranice.

Všechovice: Machalický – Skácel, Kurfürst (74. F. Rolinc), Bezděk, Vahalík (66. Nehyba) – D. Kuchař – Staněk, M. Lasovský, D. Rolinc (48. Cubo) – Orava, Hoffmann. Trenér: Kubica.

Hranice: Tomečka – Vavřík (82. Pak), Markovič, Beňo, Kuchař – Koláček (62. Berčík), Vymětalík (74. J. Rolinc), Cagaš, Grygar, Červenka (74. Opatřil) – Hapal.