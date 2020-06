Vydatné deště o víkendu zrušily řadu přátelských fotbalových utkání, to ale nebyl případ krásné bitvy ve Všechovicích. Domácí Tatran v ní skvěle otočil nepříznivý vývoj proti Valašskému Meziříčí. Díky výhře 6:3 se radoval v „pokoronavirovém“ přípravném období potřetí v řadě.

Fotbalisté Všechovic (v modrém) v přátelském utkání s Valmezem. | Foto: Pavel Hrdlička

„Nechci to nějak přeceňovat, ale samozřejmě, že nás to těší. Navíc to je druhá výhra s divizním soupeřem. Kluci byli hladoví a zatím se jim vrací ochota udělat něco pro zlepšení,“ pochvaluje si trenér Petr Zatloukal, který na lavičce Všechovic vystřídal Zbyňka Vinklara.