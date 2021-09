6. Loštice C 4 2 0 0 2 16:9 6

skupina B - 7. kolo: Moravičany - Palonín 2:2 pen. 1:3 (72. Pavlíček, 90. z pen. Kašpar - 47. Kvapil, 73. Kvapil), SULKO Zábřeh B - Podolí 2:0 (65. Smékal, 75. Janák), Lukavice - Postřelmov B 0:1 (43. Minář), Loštice C - Líbivá odl. na 28. 10.

skupina C - 7. kolo: Ruda - Nový Malín 1:1 pen. 2:4 (72. Kvapilík - 82. z pen. Pospíšil), Mikulovice - SK Zvole 2:4 (67. Kocourek, 90+2. Kocourek - 2. Ospálek, 20. z pen. Havlíček, 54. Ospálek, 77. Kol), V. Losiny B - Písečná odl. na 31. 12., Žulová - Jindřichov 5:3 (8. vl. Špatina, 15. Latzel, 43. Varga, 45. Varga, 88. Kadeřábek - 62. Miko, 67. Zimolka, 73. Cikryt), Štíty - Bludov 1:4 (37. Lakomý - 30. Svoboda, 54. Sadil, 56. Sadil, 89. Wagner), Vikýřovice - Libina 1:5 (33. z pen. Macek - 25. Straka, 71. Ivanovič, 78. Skála, 87. Čikl, 90. Hrabáček), Bernartice - Sudkov 1:2 (45+4. Žiga - 23. Navara, 71. Krňávek).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.