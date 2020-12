První zápas po dlouhé pauze absolvovali také fotbalisté SK Hranice. Ve středu zajížděli k utkání s devatenáctkou Sigmy Olomouc. Ta se sice v první půli ujala vedení 2:0, hosté ale nic nezabalili a domů se vraceli s remízou 3:3.

Fotbalisté SK Hranice. Ilustrační foto | Foto: Deník / Ivan Němeček

„Byl to kvalitní zápas v dobrém tempu. Jsem spokojený. Bylo to běhavé, padaly góly a splnilo to svůj účel. Hlavní je, že jsme hráli po dlouhé době,“ řekl k utkání hranický kouč Radek Fojtů.