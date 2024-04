Bylo by dobré také připomenout, že si Brož několikrát během sezony pochvaloval, jaké jeho tým udělal pokroky a jak je jeho hra mnohem lepší, než v minulých sezonách. Tento fakt se pak odrazil i do několika dobrých výsledků. Nejvíce pak asi, když se cementářům v rámci čtrnáctého kola základní části podařilo porazit nyní už definitivně páté Brno. Jak ale hranický kouč upozorňuje, je tady jedno velké ale.

„Zklamání je samozřejmě velké. Těžko se mi to hodnotí. Bohužel jsme to nezvládli a teď budeme muset řešit, co dál. Budeme hrát I. ligu a je to vůbec poprvé za ta dlouhá léta, co v Hranicích působím. Nutno ale říct, že to není záležitost nová, ale několika posledních let a ten sestup je pouze takové vyvrcholení, které asi přijít muselo," mrzelo hranického lodivoda a ještě nedávno i hráče Radima Brože.

„Naše hra sice byla lepší, než v minulých sezonách, ale pouze v základní části. V tom play-out už byla, a nebojím se to říct, prostě špatná. Nedokázali jsme náš výkon ze základní části napodobit ani z poloviny. Musíme teď najít příčiny a poučit se z nich do dalších let. Myslím ale, že velkou roli hrála psychika," vysvětluje.

Poslední skončily Hranice pod jeho vedením i v minulém ročníku, kdy ale neexistoval přímý sestup, a tak šly dva poslední celky do baráže. V ní si pak vybojovaly účast mezi českou elitou díky těsné výhře v dvojzápase se Vsetínem. Bude tedy tento 34letý borec pokračovat na hranické střídačce i v sezoně příští?

„Už jsme se o tom s vedením bavili a podle všeho bych pokračovat měl. Ve sportu ale člověk nikdy neví. Co se však týče mě samotného, tak zájem a chuť do toho samozřejmě mám," popisuje a přidává i první, ač velmi kusé, informace o případných změnách v hráčském kádru: „S kluky už jme to řešili a ne všichni tady samozřejmě zůstanou. Takové to zdravé jádro by ale zůstat mělo. Víme, že jsme to pokazili a touha napravit to je v nás všech. Konkrétní být zatím ale nemohu."

A na závěr své řeči nezapomněl Radim Brož ani na ty nejvěrnější hranické fanoušky, kteří klub i přes bídné výsledky minulých let neúnavně podporovali a stále za svými oblíbenci stáli. „Chápu, že je to pro ně obrovské zklamání. Věřím ale, že nás neopustí, budou nám fandit i mimo extraligu a dopomohou nám třeba se do ní vrátit. A mě nezbývá nic jiného, než každému z nich, i za kluky v kabině, poděkovat. Umím si představit, že fandit manšaftu, který dlouhodobě vyhrává jen párkrát za sezonu, musí být velice těžké. Oni nás ale drželi i tak, za což jim patří respekt," uzavřel.