Svůj první zápas tohoto roku už mají za sebou i házenkáři hranického Cementu. A nebudou na něj rozhodně vzpomínat v nejlepším. Ač totiž ještě pět minut před koncem vedli nad třetí Kopřivnicí o čtyři branky, nezvládli závěr a nakonec o jeden padli. Jejich kouči se navíc ani moc nepozdával výkon rozhodčích.

Trenér Radim Brož | Foto: Deník/Ivan Němeček

„Je to stále hodně čerstvé a dost to bolí. Hráli jsme přesně tak, jak jsme se na to připravovali. Nebál bych se říci, že to byl náš nejlepší výkon v sezoně," říkal smutný hranický kouč Radim Brož.

Cementáři měli od začátku navrch. Nedokázali si však vytvořit větší náskok. Zlom přišel ve 25. minutě, kdy Kopřivnice srovnala a následně poprvé přešla do vedení. Nakonec si odnesla jednobrankový náskok do druhého poločasu.

Hranice ale zpočátku závěrečné třicetiminutovky zase otočily skóre na svou stranu. V 54. minutě vedly dokonce o čtyři branky, v posledních pěti minutách ale inkasovaly čtyři góly v řadě a padly počtvrté v řadě.

„K tomu závěru se moc vyjadřovat nechci. Zrovna si dělám analýzu celého zápasu a vidím tam rozhodnutí sudích, se kterými prostě nemohu souhlasit. Nechci nějak brečet do médií, ale troufám si říct, že to utkání rozhodli obrovským způsobem. Ještě teď jsou ve mně silné emoce a čekám, jak se k tomu vyjádří komise rozhodčích, kde jsme už podali stížnost," pokračoval hranický kouč už lehce nazlobeným hlasem a smířlivě dodal: „Abych ale nezapomněl, patří se poděkovat fanouškům. Jak naši, tak i ti kopřivničtí vytvořili opravdu super atmosféru."

Balcárek úřaduje v Prostějově: Nestavím vzdušné zámky, potřebujeme jiné hráče

Nyní hranický lodivod doufá, že se jeho svěřenci dokáží odrazit zejména od svého dobrého výkonu, což by se ideálně mělo odrazit i do výsledku příštího zápasu, který odehrají už v sobotu 3. února na palubovce Strakonic. Ty jsou aktuálně dvanácté s dvěma body, a tudíž čtyřbodovou ztrátou na jeho výběr. „Pro nás to teď vlastně bude utkání jara, ze kterého musíme domů přivézt dva body. Když to zvládneme, bude se nám už mnohem lépe dýchat," uzavřel Radim Brož.

TJ Cement Hranice – KH ISMM Kopřivnice 24:25 (11:12)

Nejvíce branek: Pelák 7, Kučera 5, Piwko 4 – Polcar 8, Halama 4, Střelec 4.

Rozhodčí: Kubis a Beneš. Sedmičky: 1/1:4/3. Vyloučení: 5:2. Diváci: 185.