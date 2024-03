Základní část mužské házenkářské extraligy je minulostí a na dveře klepe jak play-off, tak i play-out. Hráči hranického Cementu jsou pak tím druhým případem. V uplynulých 24 zápasech totiž dokázali porazit pouze Strakonice, Maloměřice a překvapivě také Brno a se ziskem šesti bodů skončili na předposlední příčce. Jejich ztráta na nebarážová umístění však činí pouhé dva body, a tak se v následujících osmi střetnutích budou bít o to, aby se konečně do třetice všeho dobrého vyhnuli náročným a nepříjemným bojům v baráži.

Házená: Hranice - Prešov | Foto: Karolína Černá

„Když jsme porazili Brno, tak jsme si mysleli, že se nám těch bodů do konce základní části podaří získat mnohem více. To jsme ale nezvládli, ač zápasy s Novým Veselím, s Kopřivnicí či ve Strakonicích měly být jednoznačně naše," krčí rameny bývalý hranický hráč a nyní hlavní kouč Radim Brož.

„Mohli jsme mít klidně nějakých čtrnáct bodů a do play-out jít relativně v klidu. Takhle jsme si to sami zkomplikovali a zase sami se z toho budeme muset dostat," dodal.

Nakonec tedy mají cementáři na svém kontě bodů pouze šest, což jim vyšlo na předposlední, již barážové umístění. Počtem svých bodů tak vyrovnali předloňskou sezonu a vylepšili tu minulou, ve které získali pouze dva za výhru nad předposledními Maloměřicemi. I proto mohl být kouč Brož poměrně spokojen.

„I po herní stránce musíme základní část nakonec hodnotit pozitivně. Oproti loňsku byla naše hra opravdu koukatelná. Co nám ale stále bohužel nejde, tak to jsou koncovky zápasů, ve kterých se naprostá většina utkání lámala. Doufám ale, že již nasbírané zkušenosti nás posílí a zúročíme je teď, když už půjde o všechno," vysvětluje hranický lodivod.

Společně s Hranicemi se účastníky play-out stalo i deváté Nové Veselí s dvaceti, desátý Jičín s devatenácti, jedenácté Strakonice s osmi a třinácté brněnské Maloměřice se čtyřmi body. Je tedy jasné, že pokud se Cement nechce znovu třást v baráži, bude muset pod sebe dostat alespoň Strakonice.

A první, zato velice významný krok k tomu bude moci udělat už ve středu 20. března, kdy se oba celky spolu na jihu Čech střetnou. V případě hranické výhry by oba soupeři měli shodně po osmi bodech a pak už by opravdu rozhodoval každý jeden další.

„Bude to pro nás opravdu klíčové, a tak se už na to připravujeme nyní. Pevně v ty dva body ztama věřím. Doufám také, že se z toho zápasu, slušně řečeno, nepoděláme a pokud budeme vést, tak to nepokazíme jako minule," připomněl Radim Brož na úplný závěr utkání ze začátku února, ve kterém jeho svěřenci vedli ve druhém poločase už o čtyři branky, nakonec však padli těsným rozdílem 25:27.