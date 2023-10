Házenkáři Hranic přivítali po pěti úvodních prohrách na své palubovce další tým, který ještě neměl ani bod - Strakonice. A v souboji posledních se ničeho nezalekli a už od prvních minut si šli za svým cílem. Nakonec si sice v samotném závěru neodpustili jisté problémy, nakonec ale mohli zaslouženě slavit.

Házenkáři Hranic. Ilustrační foto | Foto: Karolína Černá

„Věděli jsme, jak se situace vyvíjí. Soutěž se pomalu krystalizuje na ty, co budou hrát nahoře a na ty, kteří zůstanou dole. Bylo nám tedy jasné, že toto utkání musíme vyhrát," řekl po kýženém prvním vítězství hranický trenér Radim Brož.

Po poměrně vyrovnaných prvních deseti minutách se Cementáři rozjeli a svůj náskok začali rozšiřovat. Ještě více do toho pak šlápli mezi dvacátou a třicátou minutou, kdy chvíli vedli dokonce až o osm branek. Nakonec se šlo vstříc poločasové přestávce za stavu 19:13.

Po změně stran to pak byli Strakoničtí, kteří začali nepříjemně kousat a kousek po kousku z hranického vedení uždibovat. Necelých pět minut před koncem se dokonce přiblížili na rozdíl jediného gólu. Na to však hranický kouč reagoval oddechovým časem, po kterém jeho svěřenci zase o kousek utekli a nakonec vyválčili cenné vítězství v poměru 31:28.

„První poločas jsme odehráli fakt dobře a hráli jsme přesně to, co jsme si řekli. Bohužel jsme ale za stavu 19:11 udělali nějaké chyby a skončilo to 19:13. O přestávce jsme si pak řekli, že chceme hrát pořád stejně, ale bylo na nás holt vidět, že jsme už dlouho nevyhráli. Ve finále jsem ale rád, že i když se Strakonice dotáhly, tak to kluci nakonec zvládli a dotáhli zápas do vítězného konce," popisoval průběh s výraznou spokojeností v hlase.

Hraničtí tak mají po šesti odehraných zápasech na svém kontě dva body a za sebou kromě Strakonic, které zatím nemají ani jeden, drží i brněnské Maloměřice, které mají oproti nim horší skóre.

Už ve středu se vydají do Zlínského kraje, kde je v rámci poháru čeká zástupce třetí nejvyšší soutěže z Napajedel. V sobotu se potom, znovu venku, střetnou s aktuálně devátým týmem tabulky, který má však také jen dva body, Jičínem.

„Věřím, že nám tato výhra psychicky pomůže. V Napajedlech nebereme nic jiného než postup. Jičín pak na tom je stejně jako my, a tak od toho očekávám znovu tvrdou bitvu o další body," uzavřel Radim Brož.

TJ Cement Hranice – HBC JVP Strakonice 1921 31:28 (19:13)

Rozhodčí: Horáček – Novotný. Nejvíce branek: Pelák 9, Kučera 6, Padalík 6 – Bičiště 7, Zdychynec 4, Němec 4. Sedmičky: 3/2 – 2/2. Vyloučení: 3:4. ČK: M. Nejdl (STR).