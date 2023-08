Poslední dvě sezony byly pro hranický házenkářský klub opravdovým hororem. Cementáři to totiž v obou případech dotáhli až do baráže, kterou v prvním případě dokonce prohráli a zachránili se pouze díky dodatečnému rozšíření české nejvyšší soutěže. Nyní ale znovu pod trenérem Brožem sestavují nový mladý tým, který má ambice skončit přece jen o něco výše.

Radim Brož udává pokyny svým svěřencům. Ilustrační foto | Foto: Deník/Ivan Němeček

„Příprava probíhá podle plánu a s přístupem hráčů k ní jsem velmi spokojen. Začali jsme 11. července fyzickou fází a od srpna nám pak začaly přáteláky, ve kterých jsme se snažili pracovat na věcech, které nám loni nefungovaly. To znamená hlavně obrana a přechod do rychlého protiútoku," říká hranický lodivod Radim Brož.

V rámci přípravných zápasů absolvovali Cementáři i turnaj v Kopřivnici, kde se utkali s polským Hlohovem, domácími extraligovými konkurenty a také s maďarským Ferencvárošem. Ve všech třech případech pak sice odešli poraženi, šéf jejich střídačky ale přece jen nějaká ta pozitiva našel.

„Většina zápasů splnila to, co jsme chtěli. Nejsme sice spokojeni s výsledky, ale jsme na dobré cestě a věříme, že v lize se to otočí. Třeba proti polskému Hlovovu se mnozí kluci vůbec poprvé setkali s tak kvalitním soupeřem ze širší evropské špičky. Potom ale přišly zápasy, kde jsme udávat tempo měli my a s těmi spokojeni být opravdu nemůžeme," popisoval.

Přestávky mezi sezonami jsou také časem změn v kádru. V případě hranického klubu se pak jedná o dva odchody a pět příchodů. Tuto na první pohled příznivou bilanci boří ale fakt, že na odchodu jsou dva z největších dosavadních tahounů, a to Miroslav Halama, který míří do Kopřivnice a Matěj Andrš, kterého jeho poslední kroky zavedly do Vsetína.

Posílení se naopak dočkal od mladého trojlístku z Karviné, který tvoří syn brankářské legendy Martina Galii Kristián a dále pak Matěj Pelák a Šimon Klus. Útok navíc posílil Dan Korger z brněnských Maloměřic, který za ně v minulém ročníku nastřílel rovných 110 branek. Pátým do party posil se pak stal Polák Milan Filon z druholigového klubu Oborniky Slaskie.

Všechovice třikrát dotahovaly, z Kostelce přesto vezou výhru

„Míra Halama byl samozřejmě náš nejlepší střelec a nahradit jej nebude jen tak. Myslím si ale, že Dan Korger, který přišel na jeho místo, je také kvalitní a nakonec se mu ho nahradit povede. V to samé věřím i v případě Matěje Andrše. Nejvíce, kromě Dana, čekáme od nově příchozích Matěje Peláka a Kristiána Galii. V přípravě zatím potvrzují, že by posilami být opravdu měli," uvedl Brož.

Problémem v hranické postupné cestě vzhůru by mohl být věk. Pouze šest hráčů z aktuálního kádru se totiž narodilo před rokem 2000. Mezi těchto šest „veteránů" navíc patří oba gólmani - Jan Juráš a Jiří Tabara. Tabara jakožto ročník 1993 je pak nejstarším hráčem mužstva vůbec.

„Jestli bude náš nízký věkový průměr nevýhodou, to ukáže až sezona. My ale víme, že i když jsou ti kluci relativně mladí, tak přijdou do týmu ke zkušenějším hráčům, jako jsou třeba Padalík, Dořičák či Pinkas. Věřím, že se postupně k nim zapojí a společně všichni ukážou potenciál, který v nich je," plánuje.

Jak už bylo řečeno, poslední dvě sezony byly pro hranické hráče i jejich fanoušky čirým utrpením. A to by dle jejich trenéra mělo letoškem už konečně skončit. „Horší už to snad být ani nemůže. Máme proto za cíl skončit do desátého místa. Chceme také fanoušky nalákat na rychlou a moderní házenou a z domácí haly znovu udělat tvrz, jak tomu bývalo zvykem dříve," uzavřel Radim Brož.