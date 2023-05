Tak přece jen se zachránili! Házenkáři Hranic v barážové odvetě na palubovce Vsetína sice prohrávali pár minut před koncem už o pět gólů, vzedmutím svých posledních sil ale nakonec dokráčeli k prohře 27:30, která jim vzhledem k předchozí domácí výhře 29:25 k dalšímu pokračování mezi českou elitou stačila.

Házenkáři Hranic. Ilustrační foto | Foto: Karolína Černá

„Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Hlavně v prvním poločase výborně zachytal Milan Malina, na kterém jsme si tak trošku vylámali zuby. I proto jsme první poločas prohráli o tři góly," popisoval průběh infarktového střetnutí hranický lodivod Radim Brož.

Už od začátku měli navrch Valaši, kterým se podařilo vypracovat si čtyřbrankový náskok a ten si držet téměř až do přestávky. Půl minuty před jejím začátkem ale snížil na průběžných 16:13 hranický Jan Ševčík.

I po změně stran to s nadějemi Cementářů vypadalo všelijak. Vždyť ve 40. minutě už dokonce prohrávali 18:23 a ještě čtyři a půl minuty před koncem 23:28. Hraničtí se ovšem nevzdali a brankou Sirča a dvěma góly Piwka Snížili na 26:29. Navíc už tím, že vstřelili venku o jeden gól více než jejich soupeř, mohli prohrát klidně i o čtyři zásahy.

To se také málem stalo po trefě domácího Pšenicy, v poslední vteřině však bouchnul na hranickou záchranu potvrzující razítko Filip Dořičák.

„O přestávce jsme si řekli, že chceme skóre otočit. Bylo to ale velice divoké. Jak náš Padalík, tak i vsetínský Indrák dostali červenou kartu. Nakonec jsme tedy rádi, že jsme to dotáhli alespoň k té záchraně. Jak se říká, historie už se neptá. Zvládli jsme to a jsme za to velice rádi. Rád bych také poděkoval fanouškům oběma týmů, protože atmosféra v hale byla úžasná," pokračoval kouč Cementářů.

„Nyní se budeme připravovat na další sezonu. Pracujeme na příchodech některých hráčů. Doufám tedy, že se nám to podaří a příští ročník už bude lepší. Bylo by fajn se už konečně vyhnout sestupovým starostem," řekl ještě na úplný závěr Radim Brož.

KH Beech Vsetín– TJ Cement Hranice 30:27 (16:13)

Celkové skóre: 55:56 (postupují Hranice).

Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Sedmičky: 3/2:4/2. Vyloučení: 7:4. ČK: Indrák – Padalík. Diváci: 313.

Vsetín: V. Číž, Indrák 3, Orság, Nesvadba 7, Polášek, Vavrys 3, Havran, Malina, Přerovský 2, R. Číž, Weintritt 4, Pšenica 6, Magrla 4/2, Hub 1, Ištvánech, O. Číž. Trenér: Andrej Titkov.

Hranice: Vyorálek, Piwko 6/1, Brož 1, Folwarczný, Juráš, Ševčík 1, Pinkas 2, Kubeša, Možíš, Padalík 3/1, Tabara, Dořičák 5, Vodička, Halama 6, Tůma, Sirčo. Trenér: Libor Hrabal.