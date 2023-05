Hraničtí házenkáři rozehráli baráž o uchování si extraligového členství i pro příští rok dobře. V prvním zápase odehraném na jejich domácí palubovce totiž porazili vítěze první ligy ze Vsetína poměrem 29:25 a do odvety na Valašsku si tak nesou poměrně nadějný náskok.

Házenkáři Hranic. Ilustrační foto | Foto: Karolína Černá

„Věděli jsme, že to utkání nebude jednoduché, protože Vsetín má výborný zkušený manšaft," říkal po zápase hranický kouč Radim Brož, který si v něm dokonce i pár minut zahrál.

První půle se nesla v opravdu vyrovnaném duchu. Vždyť jediné vedení o více než jeden gól se urodilo hned na jejím začátku. Od dvanácté minuty už se ale jednalo jen o to jednobrankové, které každou chvílí střídalo svého majitele. Tomu odpovídal i poločasový výsledek v poměru 13:12 pro domácí celek.

Obraz hry se ale po změně stran změnil. Cementáři do toho pořádně šlápli a brzy se ujali dokonce sedmigólového vedení 23:16. Valaši pak sice zabrali také a nepříznivý stav dokázali kosmeticky upravit, nestačilo jim to ale na nic víc než prohru 25:29.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře. První půli jsme těsně vyhráli a do druhé jsme šli s tím, že ji chceme vyhrát také. V šatně jsme si totiž celou baráž rozdělili na čtyři čtvrtiny a chceme jednoduše vyhrát všechny. Na Vsetín jdeme s tím, že to budeme chtít ukončit vítězně a extraligu v Hranicích udržet. Bude to ale těžké. Vsetín je doma silný a určitě jim pomůžou i diváci," pokračoval lodivod Cementářů.

Hraničtí tak půjdou do odvety, která se odehraje na vsetínské palubovce v sobotu 20. května, se čtyřbrankovým náskokem v zádech. Ten jim dává mnohem větší naději než minule, kdy nad Strakonicemi vedli o pouhý jeden gól, který nakonec neudrželi.

„Měl jsem z týmu pocit, že táhne za jeden provaz a chce jednoznačně ukázat, že do extraligy patří. To je podle mě největší rozdíl mezi loňskou a letošní baráží," uzavřel Radim Brož na pozitivní vlně.

TJ Cement Hranice – KH Beech Vsetín 29:25 (13:12)

Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmičky: 2/2:4/4. Vyloučení: 5:1. Diváci: 248.

Hranice: Ševčík 1, Sirčo 2, Brož, Halama 7/1, Tůma 1, Folwarczný, Piwko 6, Tabara, Vodička, Vyorálek, Pinkas 2, Dořičák 5, Padalík 4/1, Možíš, Zamarski 1, Juráš. Trenér: Libor Hrabal.

Vsetín: Indrák 1, Vavrys 4, Jarošek, Malina, Orság, V. Číž, Havran, Ištvánech, Hub 2, O. Číž 1, Nesvadba 3, R. Číž 2, Weintritt 4, Magirla 7/4, Polášek 1. Trenér: Andrej Titkov.