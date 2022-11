„Navíc nám chybí lídr. Nebo alespoň někdo, kdo by to ve zlomových momentech vzal na sebe. To nás pak stojí body nebo aspoň přijatelný výsledek," dodává.

Potenciál v týmu je

Před sezonou říkal kouč a v minulé sezoně ještě hráč Hranic Radim Brož, že jeho tým má na to, aby do posledních kol bojoval o účast v play-off. To sice stále není úplně nereálné, ale chtělo by to už nyní začít sbírat první body. Na osmé Nové Veselí totiž jeho svěřenci ztrácejí rovných deset bodů.

I přes prozatímní bídné výsledky a nulu na bodovém kontě ale Dořičák stále ve schopnosti svého týmu věří. „Potenciál v týmu určitě je. Máme dobře technicky i rychlostně vybavené hráče, ovšem vázne souhra. Před začátkem sezóny jsme všichni věřili, že budeme úplně na jiné pozici než jsme teď," krčí rameny.

„Bohužel jsme nezvládli klíčová utkání, a to hlavně v koncovce. Těžko říct, jestli je to zapříčiněno nevyzrálostí týmu nebo nedodržováním taktických pokynů trenéra v klíčových momentech," doplnil ještě.

Každý zápas je nová výzva

Z jeho dalších slov také vyplývá, že se Cementáři s tímto vývojem rozhodně nechtějí smířit a snaží se dělat co nejvíce pro to, aby jej konečně zlomili a tuto černou můru konečně opustili.

„Změnili jsme lehce náplň tréninku, začali jsme se více zaměřovat na spolupráci dva na dva, tři na tři a také přibylo více střelby. Trenér Brož se snaží zaměřovat na konkrétní situace, ve kterých se nám nedaří a snaží se odstraňovat chyby. Dost se nám věnuje i individuálně," popisuje a dodává: „I tréninkové nasazení je vysoké, chceme se zlepšovat a každý zapas je pro nás nová výzva."

I přesto všechno se ale stále nedaří. Pokud se zrovna nejedná o zápasy proti Prešovu, Karviné a dalších celků z absolutní české špičky, mohou za to úseky hry, kdy Hraničtí prostě a jednoduše vypadnou z herního rytmu a nechají si nastřílet větší počet branek.

„Naposledy ve Strakonicích jsme vedli 9:12 a během pár minut to bylo 14:13," posteskl si šestadvacetiletý borec. „Situace probíráme na videorozborech po každém zápase, ale skutečně nedokážu říct, proč se to stává. Možná je to dáno mládím a nezkušeností. Chybí nám zkrátka někdo, kdo by dokázal hru uklidit a dát ji řád," pokračuje.

Velký dík patří fanouškům

Každá takováto negativní série většinou vyvolává mnohdy nepříjemné reakce ze strany fanoušků, v dnešní době zejména na sociálních sítích. Jak se ale zdá, v Hranicích má většina věrných podporovatelů nervy z železa a dokáže chápat situaci, ve které se jejich milovaný klub nachází.

„Musím říct že se k nám dostávají i pozitivní ohlasy, hlavně od našich věrných fanoušků, kteří dokážou ocenit povedené zápasové pasáže a také naši bojovnost a nasazení. Nebývá to určitě pravidlem a patří jim za to velký dík," říká.

Sestup by nepomohl

V minulé sezoně skončil hranický celek taktéž poslední a nevyhnul se účasti v baráži. V té se postavil celku Strakonic a i přes domácí výhru nakonec na celkové skóre prohrál. Měl tak přijít sestup do 1. ligy, který se ale nakonec kvůli rozšiřování naší nejvyšší soutěže nekonal.

Nabízí se tedy otázka, zda by sestup klubu v konečném důsledku nemohl nakonec pomoci, protože by díky němu mohlo dojít k restartu a rozehrání se v nižší soutěži. „Já si to nemyslím. Zkušenosti, které mladí hráči mohou získat v extralize, jsou k nezaplacení. Určitý restart v kádru už probíhá a myslím si, že je daleko lepší hrát kvalitní zápasy s těžkými soupeři, kteří hraji evropské poháry, než hrát první ligu,” uzavřel Filip Dořičák.