FOTO: Cementáři padli i v Kopřivnici. Neproměňujeme šance, mrzí kouče Brože

Třetí zápas, třetí prohra. Takto nyní vypadá bilance hranických házenkářů. Naposledy se svěřenci kouče a donedávna ještě hráče Radima Brože vypravili v rámci házenkářské extraligy na zápas do nedaleké Kopřivnice. Tam se jim však vůbec nedařilo. Dali sice první branku utkání, pak už to ale bylo hlavně o domácích. Ti sypali do sítě Cementářů jeden gól za druhým a nakonec dotáhli zápas k pohodlnému vítězství v poměru 34:26 a připsali si tak první výhru v sezoně.

Kopřivnice - Hranice 34:26 (3. kolo extraligy, 17. 9. 2022) | Foto: KH ISMM Kopřivnice/Ivan Pilát