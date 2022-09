„S týmovým výkonem jsem spokojený. Hráli jsme proti jednomu z nejkvalitnějších soupeřů a vstoupili jsme do utkání vcelku dobře. Pak nás ale potkalo to, co nás potkává poměrně často. Zase jsme měli dvanáctiminutovku, během které jsme nedali ani gól," hodnotil zápas hranický kouč Radim Brož.

Do stavu 5:5 byl zápas vyrovnaný. Potom ale hosté utekli až na ossmibodový náskok a začali hru definitivně ovládat. Po poločase svítilo na tabuli skóre 11:18.

Po změně stran do toho ale Brožovi svěřenci šlápli a povedlo se jim náskok svého soupeře alespoň trochu zkorigovat. Na favorizovaný celek to ale ani náhodou stačit nemohlo. Konečný výsledek utkání tak zní 27:32.

„V poločase jsme si řekli, že se nebudeme dívat na skóre, ale nastoupíme do toho, jako by byl stav 0:0. No a druhou půli jsme už odehráli tak, jak bychom se chtěli prezentovat po celou sezonu," poračoval trenér Cementářů.

„Může to pro nás být dobrý odrazový můstek k zápasu s Kopřivnicí. Klucí si dokázali, že to, na čem jsme celý týden pracovali, dokážou přenést i do zápasu. A také, že když budeme dělat to, co si řekneme, tak můžeme hrát s každým," dodal s nadějí v hlase.

Hranické nyní čeká v dalším kole cesta do Kopřivnice. Na palubovku osmého týmu minulé sezony, který ale letos nedokázal, tak jako Hranice, získat ani bod.

„Kopřivnice nyní prohrála ve Strakonicích, s čímž určitě nepočítala. My se toho budeme snažit využít a vyhrát tam také. Chceme využít i toho, že soupeř oproti minulé sezoně dost oslabil," uzavřel Radim Brož.

TJ Cement Hranice - HCB Karviná 27:32 (11:18)

Rozhodčí: Blanár, Opava. Sedmimetrové hody: 5/2:3/1. Vyloučení: 2:4. Diváci: 263.

Hranice: Tabara, Juráš, Magrla, Halama 7/1, Pinkas 5, Zamarski, Ševčík 3, Andrš, Kubeša, Dořičák 2, Fulneček 4, Hollaschke, Vyorálek, Padalík, Dolák, Piwko 6/2. Trenér: Radim Brož.

Karviná: Brychlec, Mokroš, Folwarczný, Klus 1, Patzel 8, Plaček 3, Fulnek 4, Užek 4, Pelák, Harabiš 3/1, Skalický, Široký 3, Nantl 4, Ptáčník 2, Franc .Trenér: Michal Brůna.