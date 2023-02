„Gratuluji Frýdku-Místku k naprosto zaslouženému vítězství. Chtěli jsme být důstojnějším soupeřem. Bohužel se to nepovedlo, a sice díky tomu, co nás provází už dlouhou dobu. Když už si šance vypracujeme, nedokážeme je proměnit. A to nás ohromně sráží," komentoval zápas hranický trenér Radim Brož.