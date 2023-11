Hráči i fanoušci hranických cementářů jsou v euforii. Podařilo se jim totiž v rámci předehrávky čtrnáctého kola házenkářské extraligy porazit jednoho z favoritů a také kompletně profesionální tým Brna poměrem 29:25. Díky této a také nedávné výhře nad taktéž brněnskými Maloměřicemi se tak v tabulce soutěže posunuli se šesti body na jedenáctou příčku se čtyřbodovým polštářem právě na předposlední Maloměřice.

Házená: Hranice - Prešov | Foto: Karolína Černá

„Na Brno jsme se připravovali už delší dobu. Předtím jsme totiž odehráli dva těžké zápasy na Dukle, tak v Plzni. A ty jsme sice nevypustili, ale vše jsme už směřovali tady. Věděli jsme totiž, že za další čtyři dny bude Brno hrát Evropský pohár, takže by nás mohlo trošku podcenit. A to se stalo," popisoval trenér a nedávno ještě i hráč hranického Cementu Radim Brož.

Nyní čeká hranické hráče osmnáctidenní pauza, po které nastoupí ještě k posledním třem zápasům roku v Lovosicích, doma s Novým Veselím a také na palubovce Frýdku-Místku. I tak ale žádné větší oslavy po porážce velkého favorita nenásledovaly. „Druhý den jsme šli všichni do práce, a tak jsme jen chvíli poseděli. Někdo si dal pivo a někdo vůbec nic. Navíc to po jednom vítězství na nějaké oslavy úplně není. Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jedeme dál," popisuje.

To ale neznamená, že by po třech vítězstvích chyběla v kabině dobrá a bojovná nálada. „Porazit Strakonice a Maloměřice bylo pro nás sice klíčové, úplně nám to ale nestačilo. Řekli jsme si, že pokud chceme mít klidné Vánoce a lednovou přípravu, musíme do konce roku ještě něco vyhrát," vysvětluje.

Hraničan Cubo dal první gól za Zubry. Ti se však dál trápí

A jaký tedy bude během poměrně dlouhého volna týmový program? „Do neděle máme volno, od pondělka už ale obnovíme klasický tréninkový proces. V Lovosicích to samozřejmě bude těžké, pak ale máme doma Nové Veselí a venku Frýdek. V těchto posledních dvou zápasech budeme chtít hrát stejně jako teď a uvidíme, co z toho vznikne. Třeba si nadělíme ještě pěkný vánoční dárek," uzavřel Radim Brož.

TJ Cement Hranice – SKKP Handball Brno 29:25 (14:12)

Rozhodčí: Beneš – Kubis. Branky: Ševčík 4, Kučera 1, Korger 2, Kubeša 1, Pelák 4, Polášek 4, Piwko 3, Pinkas 3, Třeštík 6 – Kukulovsku 9, Bosák 5, Erbes 2, Tóth 2, Matsuoka 1, Stein 2, Mahušek 2, Vukićević 2. Sedmičky: 1/1 – 6/3. Vyloučení: 4:4.