„Na zlepšení postupně pracujeme. Kdyby se hrálo pouze na jeden poločas, tak budeme někde na špici tabulky. My totiž dokážeme hrát tak, jak si představujeme, ale pouze 30 minut. To je náš největší problém. Kdybychom naši taktiku dokázali udržet po celý zápas, máme bodů mnohem více," říká kouč Cementářů Radim Brož.

„Dobrým příkladem je zápas s Lovosicemi, ve kterém jsme vedli po poločase o sedm branek a nakonec prohráli o dvě. A to dál sráží kluky psychicky," dodal.

Hraničtí ale dle jeho slov nehodlají jen sedět s rukama v klíně a nic s neblahým vývojem nedělat. Snaží se naopak mnoho zaběhnutých věcí měnit a přidávat nové. „Už jsme do přípravy zavedli více rozborů u videa a celkově se snažíme více pracovat na taktické stránce," popisuje.

Znovu v plné síle

Podíl na bídných výsledky má podle hranického lodivoda i dosavadní velká marodka, která už by ale odteď měla být už konečně minulostí.

„Třeba když jsme jeli do Brna, tak nás ještě den předtím bylo zdravých pouze šest. Většina kluků tam jela s teplotami a pod prášky. Poslední, kdo ještě letos nebyl nemocný, byl Jarda Fulneček, kterého to postihlo včera. Já tedy jen doufám, že to byl poslední takový problém a že už jsme si to nejhorší vybrali," věří.

„Na to se ale rozhodně nechceme vymlouvat. Naopak. V zápasech, kde jsme hráli třeba v osmi lidech, kluci ukázali, že dokážou hrát to, co po nich chceme. Nyní už jsme navíc, kromě Jardy, všichni zdraví. Od prvního zářijového týdne tak budeme zase v plné síle," dodal s očekáváním úspěšnějších zítřků.

Chtělo by to zkušenost

Kromě návratu do plné sestavy se ale možná v následujících dnech a týdnech budou moci hraničtí fanoušci těšit i na nové tváře v kádru.

„O posílení se teď bavíme poměrně často. Potřebovali bychom totiž do týmu dvě zkušené spojky, které by ty mladé kluky vedly jak v zápasech, tak i v trénincích," přiznává trenér Hranic.

Náznaky od vedení ani fanoušků nepřišly

Mnozí z příznivců Cementu už si možná také povídají o tom, zda kouč Brož po špatné sérii náhodou lavičku jejich oblíbeného klubu neopustí. Zatím však, dle slov jeho samotného, nejspíš nic takového nehrozí.

„Žádné náznaky od vedení jsem nezaznamenal. Jsem si však vědom toho, že máme nula bodů a už je potřeba něco vyhrát. Já tvrdím, že z těch sedmi zápasů jsme mohli mít čtyři body a být relativně v klidu. Věřím, že s tím začneme už v sobotu s Duklou, která také není v optimální formě a navíc jsme ji doma uměli vždycky potrápit," konstatuje Brož.

A nějakou velkou vlnu nevole prý nepociťuje ani ze strany fanoušků. A to jak v hale, tak ani v hranických ulicích. „Zatím jsem se s ničím podobným nesetkal. Zatím nás ti lidé spíše podporují. Dobře totiž chápou, v jaké jsme situaci," říká.

Chceme se vyhnout baráži

A jaké jsou ambice týmu do dalšího průběhu letošního ročníku? „Sezona bude dlouhá a do baráže sestupují dva týmy. A naším cílem je se baráži vyhnout. Musíme tedy získávat body, a hlavně doma. Tam totiž ta hra vypadá úplně jinak než venku. Jak s Karvinou, tak i s Lovosicemi, což jsou naše nejlepší kluby, jsme ukázali kvalitu. Chyběla ale zkušenost. A to i z mé strany," přiznává.

Každý zápas jsou zkušenosti

A právě každý další zápas může Brožovým svěřencům, i jemu samotnému, potřebné zkušenosti dodávat. A on sám si je toho plně vědom. „Máme tady spoustu kluků, kteří extraligu hrají třeba teprve první nebo druhý rok a každý ten zápas jim dává něco nového. Jinak co se týče jejich přístupu, tak s tím jsem naprosto spokojen a věřím, že se nám to všechno brzy začne vracet," uzavřel Radim Brož.