Jeho tým má už nyní, jedno kolo před koncem play-out, jasnou poslední příčku s celkovými čtyřmi body na kontě za dvě remízy a právě onu jednu výhru. Poslední kolo odehrají jeho svěřenci příští pátek 5. května na palubovce deváté Kopřivnice.

„Do sezony jsme vstupovali v nějakém očekávání, které zůstalo nenaplněno a po právu jsme poslední. Získali jsme ale alespoň zkušenosti, se kterými můžeme jít do té příští," hodnotí.

„Dají se ale najít i pozitiva. Hodně jsme se v trénincích zaměřili na odstraňování technických chyb a jsme na dobré cestě. Na podzim jsme jich měli v průměru osmnáct na zápas a teď s Maloměřicemi už jen pět. A na výsledku to šlo vidět. Snad to v příští sezoně bude už jen lepší," dodal.

Radim Brož dále také potvrdil, že by měl na lavičce Cementářů pokračovat i v následující sezoně. A to bez ohledu na to, zda se tým v nejvyšší soutěži udrží, anebo jej nahradí Valaši, se kterými si to už za dva týdny rozdají v prvním zápase baráže. „Jsme takto s vedením domluveni, ale ve sportu se samozřejmě může stát všechno," říká.

„Co se pak týče hráčů, mělo by odejít okolo čtyř lidí a zhruba stejný počet by nás měl posílit. S těmi, kteří tvoří kostru týmu a hlavně mají zájem pokračovat, už máme podepsané smlouvy. Chtěli bychom, aby je doplnili zkušenější borci, od kterých by se naši mladí mohli trošku učit," pokračuje.

Valaši ze Vsetína ale nebudou zrovna lehkým soupeřem. Z 21 zápasů vyhráli hned sedmnáct, nasbírali 34 bodů a před druhou Litovlí, která zase změří síly s předposledními Maloměřicemi, si jedno kolo před koncem drží luxusní náskok sedmi bodů.

„Už se na ně připravujeme dobré tři týdny a dva jsou ještě před námi. Už v posledních zápasech jsme postavili taktiku tak, abychom se připravili co nejlépe na jejich hru. Alfou a omegou podle mě bude, jak k tomu oba manšafty přistoupí. To asi rozhodne. Měla by se také projevit fyzická stránka, která by tím, že trénujeme častěji a více, měla hrát pro nás," uzavřel Radim Brož.

Baráž by se měla odehrát v hranické hale v neděli 14. května, odveta na Valašsku pak přesně o týden později.