„Výsledek utkání rozhodl první poločas, do kterého jsme vstoupili katastrofálně a dali v něm pouhých šest gólů. Nevím, jestli to bylo nějakou nervozitou či nekoncentrovaností. Nejsem na to schopen odpovědět. Každý to musí změnit hlavně individuálně, v sobě, " řekl kouč Cementářů Radim Brož.