Házenkáři hranického Cementu mají za sebou prvních pět kol extraligy, ve kterých nezískali po stejném počtu proher ani bod. I přesto je ale jejich trenér a ještě v předminulé sezoně hráč Radim Brož s hrou svých svěřenců poměrně spokojený. „Zlepšili jsme útočnou fázi, teď musíme ještě poladit obranu a věřím, že to bude dobré," říká. Zatím v posledním zápase padli v derby s Kopřivnicí po výsledku 20:33.

Radim Brož. Ilustrační foto | Foto: Deník/Ivan Němeček

„Krok jsme se soupeřem drželi jenom v prvním poločase. Potom jsme ze začátku toho druhého neproměnili nějaké šance a asi nám trochu došly i síly, protože Kopřivnice má oproti nám dvě vyrovnané šestky a je jedno, kdo je zrovna na hřišti. My takovou šířku ani kvalitu kádru nemáme. Ke konci se už spíše jenom dohrávalo. Pozitivem ale mohly být přesilovky, které nám nešly doma proti Frýdku-Místku a rozhodly o naší prohře," zhodnotil hranický lodivod Radim Brož zápas, ve kterém jeho svěřenci prohráli o třináct branek.

Celkově neměli Cementáři vstup do soutěže z nejlepších. Z úvodních pěti zápasů totiž nezískali ani bod a se skóre 126:161 jsou na předposlední dvanácté příčce před Strakonicemi, které už navíc mají odehráno ještě o jedno utkání navíc.

„Trochu jsme to čekali. Začínali jsme v Brně, které má plně profesionální tým. I tak jsme s ním ale odehráli kvalitní utkání. Naopak jsem spokojen s domácími výkony proti Lovosicím a Frýdku (33:36 a 24:26, pozn. red.). Nebyli jsme daleko od bodového zisku a možná ani od výhry," vysvětluje Brož a dodává: „Rozhodly ale nakonec maličkosti. Jsem za to rád, protože jsme si řekli, že doma chceme hrát vyrovnaně s každým."

I přes úvodní sérii proher ale trenér Brož vidí ve hře svých svěřenců, kteří v minulé sezoně skončili s pouhými dvěma body poslední a zachránili se až v baráži proti prvoligovému Vsetínu, značné zlepšení.

KP: Medlov a Bělotín stále bez prohry. Poprvé slaví Postřelmov

„Určitě jsme oproti minulé sezoně zlepšili útočnou fázi a celkem nám to tam padá. Třeba proti Lovosicím jsme dali 33 branek. S takovýmto počtem gólů bychom ale měli vyhrávat. Teď tedy musíme ještě pořádně poladit obranu a věřím, že to bude dobré," popisuje.

Své zlepšení budou moci hraničtí házenkáři naplno ukázat už tuto neděli, kdy se znovu na domácí půdě střetnou s posledními Strakonicemi. Ty, jak už bylo řečeno, mají odehraných šest mačů, které všechny prohrály s celkovým skóre 132:196.

„Je to zápas, který musíme jednoznačně zvládnout. Doufám, že nás přijdou podpořit fanoušci a už konečně najedeme na nějakou vítěznou vlnu. Připravujeme se na to už od minulého týdne. Vidím obrovské odhodlání kluků to už konečně zlomit a jsem pevně přesvědčen, že to zvládneme," uzavřel Radim Brož na optimistické vlně.