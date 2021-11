„Přesto jsme i s tímto vědomím rozhodli zažádat o status akademie. To, že nám nebyl udělen, pro nás není překvapení,“ přiznal sportovní manažer mládeže HC Zubr Přerov Vladimír Kočara.

Z jeho slov vyplývá, že pro prvoligové Zubry je klíčový fakt, že o sobě dali vědět, a co se výchovy mládeže týče, jsou i dle svazu na úrovni několika extraligových klubů.

„My to bereme tak, jak to je. Tím, že jsme se přihlásili a podali žádost, tak se s námi baví jako s akademickým klubem. Ve středu je on-line seminář a my dostali možnost se jej zúčastnit. Snažíme se na těchto věcech najít pozitiva,“ prozradil Vladimír Kočara.

„Chtěli jsme si zase ověřit, jestli je jediným důvodem to, že nemáme druhou ledovou plochu. Prakticky nám bylo odpovězeno, že ano,“ pokračuje. „My pracujeme dobře, v zásadě to může být i materiál pro zastupitelstvo města. Abychom klub posunuli, potřebujeme druhou ledovou plochu,“ dodal šéf přerovské mládeže a trenér A-týmu mužů.

Vladimír Kočara zároveň přiznává, že krok ke snížení počtu akademií je správný. A dokonce může klidně být dle jeho názoru razantnější.

„Za mě je patnáct akademií pořád moc. Stačily by třeba čtyři, aby fungovaly tak, jak mají fungovat v rámci Evropy. Toho zdaleka všechny kluby, které status akademie dostaly, nedosahují,“ doplnil.

Srovnatelní s Kladnem

Kromě Přerova a Olomouce potřebná svazová kritéria nesplnily ještě Chomutov a pražská Slavia. Přerované navíc těsně nedosáhli na stanovený počet bodů v tzv. rankingu za výsledky výchovy v posledních pěti sezonách. Zde šlo ale o zanedbatelný rozdíl srovnatelný například s rankingem Kladna, které na akademický status těsně dosáhlo.

Není to tak dávno, co hokejové kluby Přerova, Vsetína a Havířova byly ve sporu s Českým hokejem poté, co je chybějící status akademie de facto vyřadil z nejvyšší juniorské soutěže. Kluby tím přišly také o finanční prostředky, například z tabulkových hodnot hráčů.

„To nám vadí. Bez financí se mládež dělá špatně. V tomto směru jsme ale malí páni. Samozřejmě, že nás to zasáhlo, v juniorské kategorii jsme přišli o částku v řádu stovek tisíc,“ zmínil Vladimír Kočara déle než rok trvající neshody, které ukončilo smírné řešení všech zúčastněných stran v červnu minulého roku.

„Snažíme se to nevnímat. Obecně si myslím, že do sportu jde málo peněz,“ uzavřel Vladimír Kočara, který zároveň působí v Komisi pro sport a školství Rady města Přerova.

Olomouc čeká

Extraligová Mora čeká už delší dobu na zbrusu nový svatostánek. Momentálně však nemá k dispozici vlastní druhou tréninkovou plochu. Přesto Kohouti doufali, že by status akademie mohli dostat. Třeba na základě výjimky.

„Samozřejmě, že bychom status akademie chtěli. Doufáme a jsme přesvědčeni o tom, že v krátké době se situace kolem malé tréninkové haly pohne,“ nastínil v krátkosti generální manažer klubu Erik Fürst.

Olomouckému klubu tak zatím nezbývá než vyčkávat.