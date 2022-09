Jakub HermanZdroj: Deník/Jan Pořízek

(Ne)důležité odchody

Zubři museli po skončení uplynulého ročníku vyřešit hlavně dva zásadní odchody. O zkušeného útočníka Jakuba Hermana nebyl zájem ze strany vedení, obránce Jakub Kubeš zamířil do rakouského Lince.

Počítat nemohli ani s gólmanem Lukášem Klimešem a nejlepším střelcem Janem Süssem, kteří by se však na střídavé starty opět mohli v Přerově během sezony objevit. Další odchody už nebyly pro tým nikterak stěžejní, možná vyjma návratu Matěje Svobody do brněnské Komety, odkud nadějný šikula zamířil na dva měsíce do konkurenčního Šumperku.

„Možná to vypadá, že spousta hráčů odešla. Šlo o střídavé starty z Komety Brno nebo ze Zlína, kluci se vraceli do svých klubů. Odchodů jinak nebylo tolik,“ upozorňuje sportovní manažer Pavel Hanák. „Myslím, že se nám podařilo zachovat co největší část kádru, z toho loňského zůstalo asi osmdesát procent. Jsme rádi, že zůstalo jádro, které tvoří dobrou partu v kabině,“ dodal.

Přerované tak budou sázet na kvalitní brankářskou dvojici. Zkušeného Michaela Petráska doplňuje mládežnický reprezentant Michal Postava. Zmíněné odchody klíčových hráčů by v obraně měl zacelit exhavířovský David Chroboček, v útoku zase bývalý tahoun Vsetína David Březina, talent z extraligové Olomouce Daniel Ministr, navrátilec ze Šumperka Rok Macuh a hlavně extraligou ostřílený Zdeněk Okál.